中峇鲁俱乐部 Tiong Bahru Social Club

卫视电影台 (星和Ch86）晚上9.30

主演：韩雪卿、吴悦娟、彭祖耀。年过30的妈宝阿B搬离与母同住的老家，到中峇鲁俱乐部担任照护员。这个主打最快乐的社区用大数据和人工智慧监测居民及职员的幸福指数。阿B被指派去照顾性格古怪如猫的黄女士，唯唯诺诺的他被吃定。他终于独当一面，还交到女友，却总是感觉不安。

医聊大小事

8频道 晚上8.00

为什么颈椎痛会呈现年轻化趋势？什么情况下应该及时就医？你听过注射自身血清治疗法吗？原理何在？你想了解中医的耳穴治疗吗？这一集，由疼痛专家和中医师贴心回答。

送餐英雄（大结局）

8频道 晚上9.00

珠嫲过世后，俊聪一蹶不振。思婷、伟忠、美真和Raj鼓励俊聪振作。伟忠母亲从马来西亚过来和伟忠、嘉亮团聚。Raj和小欢决定留下孩子。美真和芸芸接手珠嫲的糕点摊位。俊聪决定和思婷、伟忠、Raj和美真合作，为住在租赁组屋的老人提供送餐服务。疫情趋缓，大家开始准备迎接新生活。

阿凡达：水之道 Avatar: The Way of Water



Disney+ 已上线

故事设于首集超过10年后，杰克（Sam Worthington饰）与“纳美公主”奈蒂莉（Zoe Saldana饰）升格为五个孩子的父母。当年被他们击退的地球人，重返潘朵拉星球，以“阿凡达”姿态还魂的邪恶前将军夸里奇（Stephen Lang饰）率队追杀杰克一家，杰克为了不波及族人，忍痛举家迁移，寻求美卡伊纳族庇护。

攻壳机动队 Ghost in the Shell

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

根据士郎正宗的经典改编。讲述未来的机器人、生化人、仿生人与人类真假莫辨，汉卡公司高管与非洲来宾洽谈业务的宴会变成血腥大屠杀现场，暴走的机器人大开杀戒。隶属警方的米拉基里安少佐（Scarlett Johansson饰）带领手下赶往现场平息事态，她调查后发现是神秘人“久世”策划了这一系列的行动，少佐逐渐逼近真相，同时也渐渐解开发生在自己身上的惊天秘密……