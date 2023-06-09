费翔《封神第一部》海报占C位 黄渤夏雨靠边站

（综合讯）62岁的“不老男神”费翔近年淡出演艺圈，定居英国，他出演的中国古装电影《封神三部曲》开篇之作《封神第一部》近日定档7月20日上映，预告片和海报也曝光。电影中饰演纣王的他位居C位，但一脸络腮胡遮挡住帅气模样，网民差点认不出。不过预告中他裸上半身，露出超壮胸肌，令人惊艳。

《封神第一部》取材自古典神魔小说名著《封神演义》，讲述一场3000多年前人、仙、妖之间旷日持久的神话战争。影片集结众实力派演员，包括李雪健、黄渤、夏雨、陈坤等，让网民关注起海报上演员的排位，没想到费翔成了C位，让不少人质疑。

费翔在电影预告中裸上半身，露出超壮胸肌，令人惊艳。（互联网）

对此，费翔在微博回应：“《封神》一共三部电影，每一部的演员排位都会根据故事相应调整。相信我，《封神》的每一位演员在乎的都是如何在银幕上呈现角色，共同完成这部神话史诗，把最难忘的《封神》带给大家！”

黄渤也在微博回应：“能够进入‘封神’恢宏的故事里我是荣幸的，到现在难忘大家几百个日日夜夜的拼力创作。三部曲中每一部故事重心都会有不同，角色轻重随之有所调整，看了电影观众自会了然。让观众记住的永远都是闪光的角色，而不是名字写在哪里。传说中姜子牙最后也没上封神榜，他不还是大家都喜欢的姜子牙。”

夏雨说：“十年封神，影片包含了导演、演员以及幕后团队的心血，希望大家更多关注电影本身，7月20日，我们电影院里解答大家的疑惑！”陈坤则简单回应：“感谢大家的关注。”

被视为中国版《魔戒》

电影《封神三部曲》的制作历时十年，投资高达30亿人民币（5.6亿新元）。该片故事源自中国人熟知的神话，以三部连拍的模式极为罕见，因此被视作中国版的《魔戒》（The Lord of the Rings）。

《封神三部曲》导演乌尔善曾执导《画皮2》、《寻龙诀》等票房大红的魔幻商业片，在这类型片领域有非常庞大的影迷基础。不过乌尔善也深知“封神”题材电影改编的困难性，“3000年前的历史故事，500年前的小说，100回的章回体，将《封神演义》改编成电影是一个巨大的挑战。”