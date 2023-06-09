Jennie新剧被指场面“太大胆” 知情者：她自愿演出

（首尔讯）Blackpink成员Jennie出演的HBO剧集“The Idol”（偶像漩涡）因包含不少大胆场面而被炮轰“低俗又下流”，甚至有粉丝质疑Jennie并非自愿接拍，指责Jennie所属的YG娱乐帮她接了不合适的工作，但有知情者爆料，Jennie是自愿演出。

知情者向韩媒爆料，Jennie接到演出邀请后亲自向公司表达想出演的意愿，并了解过角色的需求。她知道剧情涉及大尺度场面，但她认为角色有自己想表达的内容，才说服公司。

由Lily-Rose Depp与The Weeknd主演的“The Idol”，讲述Lily-Rose Depp饰演的女偶像爱上自家唱片公司老板（The Weeknd饰），后来卷入一场邪教阴谋论。

Jennie饰演女主角的朋友Dyanna，她在首集为Lily-Rose Depp示范舞蹈，身穿短背心和热裤的她与两名男舞者贴身热舞，甚至有下身紧贴、长腿跨在男舞者身上等场面，被批暗示“多人运动”。不少粉丝不满Jennie作为韩流顶级偶像，却沦落至饰演跳19禁级艳舞的小角色。

Jennie与两名男舞者的贴身热舞被指暗示“多人运动”。（影片截图）

Jennie对角色着迷

也有不少粉丝支持Jennie的决定，认为Jennie本来就不是走清纯路线，加上剧中的身体接触只是舞蹈一部分，本人没有异议，轮不到观众批评。有网民也说Blackpink的市场走向国际，Jennie进军好莱坞是重要的里程碑，亚洲粉丝和观众要接受欧美市场的风格尺度。

Jennie早前受访时说：“这部作品以我所身处的音乐产业为主题，这点让我着迷不已，也因此我可以更投入这个角色，想说‘我应该可以做点什么吧’，而这是让我变得更勇敢的机会。”