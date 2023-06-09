Jennie新剧被指场面“太大胆” 知情者：她自愿演出

Jennie新剧被指场面“太大胆” 知情者：她自愿演出更新 / 更新 / 2023年6月9日 12:33 PM发布 / 发布 / 2023年6月9日 12:11 PM Jennie剧中跳舞的表情和动作，让粉丝感到不舒服。（影片截图） Jennie认为角色有自己想表达的内容，于是说服公司让她演出。（影片截图）字体大小:小中大（首尔讯）Blackpink成员Jennie出演的HBO剧集“The Idol”（偶像漩涡）因包含不少大胆场面而被炮轰“低俗又下流”，甚至有粉丝质疑Jennie并非自愿接拍，指责Jennie所属的YG娱乐帮她接了不合适的工作，但有知情者爆料，Jennie是自愿演出。知情者向韩媒爆料，Jennie接到演出邀请后亲自向公司表达想出演的意愿，并了解过角色的需求。她知道剧情涉及大尺度场面，但她认为角色有自己想表达的内容，才说服公司。由Lily-Rose Depp与The Weeknd主演的“The Idol”，讲述Lily-Rose Depp饰演的女偶像爱上自家唱片公司老板（The Weeknd饰），后来卷入一场邪教阴谋论。Jennie饰演女主角的朋友Dyanna，她在首集为Lily-Rose Depp示范舞蹈，身穿短背心和热裤的她与两名男舞者贴身热舞，甚至有下身紧贴、长腿跨在男舞者身上等场面，被批暗示“多人运动”。不少粉丝不满Jennie作为韩流顶级偶像，却沦落至饰演跳19禁级艳舞的小角色。 Jennie与两名男舞者的贴身热舞被指暗示“多人运动”。（影片截图）Jennie对角色着迷也有不少粉丝支持Jennie的决定，认为Jennie本来就不是走清纯路线，加上剧中的身体接触只是舞蹈一部分，本人没有异议，轮不到观众批评。有网民也说Blackpink的市场走向国际，Jennie进军好莱坞是重要的里程碑，亚洲粉丝和观众要接受欧美市场的风格尺度。Jennie早前受访时说：“这部作品以我所身处的音乐产业为主题，这点让我着迷不已，也因此我可以更投入这个角色，想说‘我应该可以做点什么吧’，而这是让我变得更勇敢的机会。”请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 韩流 BLACKPINK 观众大声说：看《送餐英雄》回想抗疫艰苦 无预警气胸 吉娜入院动2次手术