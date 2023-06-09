向云陈之财庆祝结婚34周年 复制当年甜蜜画面

向云和陈之财1989年拍《铁警雄风》来电、闪婚，今年庆祝结婚34周年。陈之财星期五（6月9日）在IG分享一张拼图，左边是他和向云1989年6月6日结婚的时候拍的，他亲吻向云的脸颊，幸福满溢，右边则是34年后，两人在一家娘惹餐馆庆祝时拍的，复制了当年的画面。

陈之财幽默写道：“模仿得了形态，模仿不了青春。拍了一张搞笑图。”

向云两天前也在IG分享与家人好友在餐馆庆祝，她说和老公早就不庆祝结婚纪念日，这次是餐馆的两位老板好友成人之美。

陈秀环：老公你逃不出我的手掌心

无独有偶，陈秀环星期五（6月9日）也在IG贴文分享庆祝结婚28周年，她上载了两张照片，一张是与老公蔡宜朋的近照，另一张是旧照，她和老公也复制了当年的画面。

陈秀环和老公也拍照复制当年的画面。（取自陈秀环IG）

陈秀环写道：“当年签下一张ROM婚姻合同，很快，28年一晃而过。从刚刚开始的恩恩爱爱，到你出什么怪pattern我都懂、我出什么臭pattern你都了如指掌，哈哈，老公你逃不出我的手掌心了，哈哈。”

她透露两人前一天没有浪漫的烛光晚餐，对他们来说就是普通的一天，而且前一天家中爱犬生病，一早就急急忙忙送爱犬去看医生，还好经过检查，目前还不是太严重，只要好好吃药，应该可以康复。

最后，陈秀环和老公说：“一生一世执你手，不离不弃共白头。风雨共闯，苦乐同享，即使白发苍苍，也与你十指紧扣看一抹斜阳，直到老。”