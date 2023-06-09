歌手蜂拥中国 插旗开演唱会

（香港讯）疫情稳定，中国边境全面开关，“五大天神”张学友、陈奕迅、周杰伦、林俊杰和五月天陆续登陆开唱。

过去三年多因受疫情影响，中国大陆演唱会全面喊卡，但随着今年初各地疫情受控，各地边境解封，大陆也不例外，各大城市全面开关，生活逐渐如常，娱乐事业也渐渐地回归，尤其是演唱会。据报道，近期内中港台和新加坡歌手，由上至天王、天后级，下至三、四线歌手，全部蜂拥登“陆”开巡唱。有消息指今年单计上海，由2月起至年底，目前约有41位歌手陆续插旗，共开69场巡唱；而另一个热点广州站更劲，多达51位歌手轮流开唱，唱足65场。

天王天后等陆续登陆开唱，粉丝们自然兴奋得喜出望外，于是形成了粉丝摩拳擦掌准备网上抢票的趋势，其中最引人注目的当然是香港两大歌神张学友和陈奕迅、台湾天王周杰伦、天团五月天和新加坡天王林俊杰，据悉从5月起至明年初，中国演唱会市场将是他们的天下，故被中国主办单位封为“五大天神”。

据中国制作人透露虽然巡唱开到成行成市，但有关方面亦有审批的“潜规则”，包括视乎歌手的立场、健康形象、知名度及叫卖力等，但不代表可以滥开，且中国市场似乎重男轻女，高知名度的男歌手最为吃香。

传五月天每站门票收入1.19亿

天团五月天率先登陆开唱，传一场门票收入已逾7亿港元（约1.19亿新元）。

五月天由5月底开始巡唱，首站北京鸟巢连开六场，每场容纳达10万名歌迷，每站门票收入已逾7亿港元，苦候四年的歌迷为再见天团而感动落泪，之后武汉、深圳、泉州、西安、杭州、天津、重庆、南京、成都、广州及上海站巡唱也将展开或计划中，暂时巡唱将唱到10月底。制作人更爆料五月天其中一站的网上订票候选人次多达122万人次。

另一方面，周董6月起先由海口站出发，据悉还有待官宣的天津、上海、福州、郑州站，至于南京、重庆、成都、南宁、西安站等则准备中。虽然每站的观众入座总人数未必够五月天多，但暂时拟唱足13个站，有传人气歌手在中国开唱，每场酬劳由334万港元（约57万新元）起跳，以周董的顶级知名度推算，以及视乎入座人数及票价等元素，其每场歌酬高达1000万港元（约171万新元），估计单计今年的巡唱歌酬，周董再赚逾亿港元（约千万新元）。

根据报道，张学友将于9月初由武汉站展开中国巡唱。（取自网络）

张学友票价传逾四百元

根据报道，张学友将于9月初由武汉站展开中国巡唱，首站开六场，紧接于广州再唱10场，之后继续到四川及浙江省等。日前网上流传武汉站票价最贵每张约2543港元（约435新元），但仍然出现供不应求的情况。

林俊杰星期四（6月7日）也在IG宣布8月至12月在中国举办巡唱，首站是上海，接着会到广州、北京、西安、南京、武汉和南宁。至于陈奕迅，有消息指他将于11月在上海开六场，之后还有重庆站等。