美国喜剧男星狂瘦20公斤却不开心

（综合讯）40岁美国喜剧男星艾瑞克安德烈（Eric Andre）前阵子为了实境秀增重，如今顺利铲去近20公斤肥肉，他在IG晒出一系列“减肥前后对比照”，透露：“我想我最重的时候是218磅（约98.9公斤），最轻的时候是173磅（约78.5）。我再也不会进行身体改造了！”

他当初为了节目增重，后来又为了瘦身进行严格的饮食管理，这两件事都让他感到十分痛苦。起初为了增胖，他每晚吃披萨、花生酱、果酱三明治，也喝酒，觉得很有趣。

之后他花了6个月的时间瘦身，吃大量的鸡肉、鱼肉、火鸡和少量牛排，还有大量的水果和蔬菜，偶尔吃一点番薯和面包，很饿的时候才吃一点饭。面对每天都一样的瘦身料理，他到后来渐渐感到乏味和害怕。

6个月的努力短短3周就消失

Eric Andre指瘦身计划中，饮食占了90%，其次是睡眠，最后才是运动。他说每天要睡满8到9个小时，对他而言是一件很难的事，过程中他尝试戒咖啡，还有睡前少用3C产品。

后来身体变结实，他也没有特别开心。“你在镜子前看起来很好，对自己看到的感到满意，但你会感到饥饿，也不能喝酒。你不能真正享受。”

有趣的是，Eric Andre达到减重目标后，立刻去吃了香肠披萨以及喝葡萄酒，结果6个月的努力在短短3周就消失。他感叹：“减肥很难，但增肥很容易，就像你的房子一样，弄乱很容易，但整理起来很难。”