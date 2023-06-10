音爆浩劫 Decibel

tvN Movies（新电信Ch528）晚上10.00 Singtel TV Go & Cast随选首播

叙述市中心被放置对噪音有反应的特殊炸弹，而被视为恐攻目标的前海军副舰长姜道英（金来沅饰）为阻止不断在市中心展开的炸弹恐攻事件，深入险境找出神秘炸弹设计者（李钟硕饰），因而揭开了一年前的汉拏舰失踪案不为人知的秘密。

缤纷万千在昇菘33

8频道 晚上9.00

由小贩变歌手的Sherman林盛文将带来自己作曲的《蝴蝶》，这是入围金马奖的本地电影《芽笼》的电影主题曲。有“小邓丽君”之称的桐瑶重回本地，将在节目中演绎邓丽君的经典歌曲。

复活节聚会 Easter Sunday

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

喜剧红人乔科伊饰演一名回家的男子，与充满混乱与争执的家人一起吃吃喝喝，在欢笑与爱意满满中一起欢度复活节，这是一封写给美国籍菲律宾裔社群的情书。

归乡 Come Back Home

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：罗美兰、宋诗曦、李凡秀。名不见经传的喜剧演员基世失去了一切之后，回到了离开15年的家乡，并成为了一个大型组织的老板。

女人永远是对的 All My Goddess

CM+（新电信Ch571）晚上9.00

高志森编剧并执导，张可颐、刘心悠、卫诗雅、杨思琦等主演的爱情喜剧电影。讲述了四位性格不同、爱情观不同的姐妹淘在遭遇各自的生活难题后，最终虏获爱情，寻回自我的故事。