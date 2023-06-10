无预警气胸 吉娜入院动2次手术

本地女星吉娜因气胸（pneumothorax）动了两次手术，住院九晚，星期一（6月5日）出院。她出院后接受《联合早报》电话访问，她有说有笑地分享入院和住院过程，直至电访尾声才坦言讲话时一直捂着伤口。尽管如此，她告诉记者：“希望可以快点回片场！”

吉娜5月27日早上起床后，右胸部位有疼痛感，呼吸也不太顺畅。她照常煮午餐给家人吃，并准备当晚得拍摄的英语长寿剧“Sunny Side Up”（SSU）戏份。但，不适感不但没消失，反而觉得越来越喘。

她把身体情况告诉下班回家的老公，老公提议到医院做检查，“我本来不想去的，因为觉得太夸张了。决定去医院后，我还先洗了澡，感觉好像为生孩子做准备，哈哈！”

此趟未能如吉娜所愿，快去快回。她被诊断为气胸，在急诊室动了小手术，医生在她的胸口插入15公分长的胸管，连接单向阀，把多余的胸腔气压抽出来。住院第三天，她仍然觉得喘，情况没有显著地好转。她希望一劳永逸，避免日后情况恶化再影响拍摄进度，决定动外科手术。

吉娜初入院时，跟SSU剧组人员和葛米星视讯。（受访者提供）

吉娜5月31日晚上进行多孔胸腔镜手术（VATS），手术的时长约1小时45分钟，当晚住进加护病房。她提及胸部插入一条20公分长的胸管，“真的有‘顶心顶肺’的感觉！”拆管后，感觉心情舒坦。

当年以一首《妹妹你真美》走红新台两地的吉娜，出院前不忘问医生，可不可以唱歌“练肺”。她笑说：我很想唱歌，看哪一天去唱一下！”

在家坐不住想拍戏



SSU剧组储备超过三四个月的戏，进度良好。吉娜的病假到6月19日，但她在家坐不住，同时想念剧组，想早点回片场拍戏，主动表明10日起可回返片场拍戏。

吉娜说：“那些情绪波动很大的戏之前已拍完。如果只拍半天，我觉得我可以的。不过，监制和所有人都叫我多休息，康复了才回片场，每一个人都这么说。”

记者打趣说，她在戏里演医生，在戏外却不听“同行”的话。她笑回：“你不懂吗？医生是最糟糕的病人呀。”老公对于她想提早结束病假回片场的决定，无言以对。

葛米星叫她“自私”一点



吉娜住院期间，SSU和《狮城辣妈》（Lion Mums）剧组来探病。探望她的演员包括SSU的“老公”葛米星、薛素珊和郑琬龄等。

葛米星知她心，带了她喜欢的巧克力和薄荷糖来探病，并帮她选择住院的餐点，“他有这方面（食品营养）的知识。他叮咛我多休息，不要想太多，需要‘自私’一点，好好照顾自己。他不忘笑我，是不是为了演好医生去体验手术！”

吉娜（左图前右）住院期间，薛素珊（前左）和郑琬龄（后者）一起探病。葛米星还带了她喜欢的薄荷糖和巧克力（右图）。 （受访者提供）

吉娜和葛米星首次合作，在SSU饰演夫妻。两人的英文名分别为Gina和Gurmit，“双G”组合擦出荧幕火花。吉娜说：“葛米星演喜剧角色（指《鬼马家族》的“Phua Chu Kang”）成名，但他也把文戏演得很好，眼神和一举一动很有戏味。我比较喜欢演文戏的他。”

SSU拍到2023年12月杀青。吉娜现在已不舍剧组，“杀青当天，我觉得我会大哭，我和大家变成家人了……希望开拍第二季！”