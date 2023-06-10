田铭耀和老婆吃鸡翅膀时 必唱星爷戏里一首对唱

田铭耀6月8日在社交媒体秀出周星驰（星爷）寄来的“心想事成符”。他9日告诉《联合早报》：“新年期间拿到的，只不过到手后，我就去马来西亚和泰国拍戏，没机会第一时间‘炫耀’它。”

拿到星爷挥毫的春帖，即是星爷口中的“有缘人”。田铭耀说，获选的心情宛如中头奖，“我会把它镶起来，放在家里的某一个角落。”

田铭耀的偶像是星爷，“星爷是我同辈人的童年记忆！我到现在都背得出他的经典对白。每次和老婆吃鸡翅膀时，都要唱一遍他在《唐伯虎点秋香》里‘烧鸡翅’的那首歌，唱的还是原汁原味的粤语版本。”

星爷的作品中，哪一部是心水中的心水？田铭耀不想选，因为他觉得全部都好看，但尤其喜欢星爷和吴孟达的搭配。

田铭耀受星爷影响，成为喜剧演员。他说：“很喜欢星爷电影中塑造的人物，人物大多很草根，但往往到最后都有大成就，比如《少林足球》的小人物，还有《破坏之王》中的懦夫。内容搞笑，却有激励人心的大道理。喜欢他，不全然是因为他无厘头的表演方式，而是在他的作品里看到成长过程中，早就抛诸脑后的做人基本道理。”

收获“心想事成符”的他，希望在哪一方面心想事成？他答道：“希望拍更多颠覆形象和不同类型的作品，能像星爷一样那么多变。也希望拍到他的作品。”