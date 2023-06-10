大汪恋提过沦悲剧 向佐再提“只为郭碧婷剥虾”被打脸 　

（综合讯）郭碧婷4年前嫁给香港娱乐大亨向华强之子向佐，两人的婚姻始终备受外界关注。历经去年向佐“偷吃”疑云之后，小俩口感情看来回温，近日被人直击在杭州手牵手逛街，身旁有一个助理，以及两个保姆分别推着婴儿车亦步亦趋。

9日晚，向佐直播连线郭碧婷好友，出现关键字“剥虾”，吸引网民狂赞向佐是好男人。10日一早，“向佐一生只为郭碧婷剥虾”更是高居微博热搜第一。原来向佐在前一晚直播时透露，从小到大都是妈妈帮他剥虾子，他自己本身没有多爱吃虾，加上有痛风，更少吃，“但是我老婆很喜欢吃虾，她又很怕看到整只虾子，所以她就要求我‘你可以以后（都）帮我剥虾吗’，我说好，就给她剥虾了。”

谁料有网民很快挖出，2019年向佐和郭碧婷参加恋爱真人秀《女儿们的恋爱》时，向佐曾问郭碧婷最爱吃什么食物，准备帮忙剥虾时，郭碧婷回答：“我不爱吃虾。”让现场一度十分尴尬。过后她才补充：“向佐剥的我爱吃。”才稍微缓解了气氛，

郭碧婷说过她不爱吃虾，网民还记得，亲如向佐竟然不记得，还再度提“剥虾论”，被网民打脸：“连自己的妻子喜欢吃什么都不知道”，尴尬极了。

向佐（左起）和郭碧婷携手参加《女儿们的恋爱》，亲耳听到她说不爱吃虾。（视频截图）

说到剥虾，大家一定想到大S和汪小菲当年参加《幸福三重奏》真人秀，大S对福原爱谆谆教诲：“吃虾一定是要男人帮你剥”，并说从小到大都是爸爸帮她剥虾，嫁给汪小菲后换成他来剥，老公不剥她就不吃。

还有前阵子《妻子的浪漫旅行6》，郑恺主动帮老婆苗苗剥虾，还嘴甜说是在认识苗苗才养成这个习惯。

大S、汪小菲已经离婚了，而且现在还在互撕中，可见老公替老婆剥虾无法保证夫妻幸福，外界现在都在盯着向佐、郭碧婷这对夫妻，希望他们真的继续恩爱下去。