杰尼斯经纪人承认“性侵6少年偶像”

（东京讯）日本杰尼斯事务所已故创办人强尼喜多川被控长期性侵旗下练习生、工作人员，时间长达50年之久，外界推估受害者超过2500人。日前，一名曾在杰尼斯担任经纪人的X先生出面自首，坦承利用过职权逼迫年轻男偶像为自己口交，累积人数高达6人，事隔多年丑闻爆发，他愧疚自责：“我知道我真的做错了，我犯了罪。”

据日媒报道，经纪人X先生在公司内专门负责带年轻男团，被指控也曾对旗下未成年男艺人伸过狼爪，他受访时坦承犯行。他透露于1990年代初期进入杰尼斯工作，年仅20岁，由于是当时某热门团体成员A的铁粉，希望能贴身保护偶像，才努力进入公司，也如愿成了经纪人，一直到2000年都是负责带领年轻男团。

当年是杰尼斯全盛时期，X先生说：“基本上，我必须联系所有的少年团成员，平日的节目、戏剧、采访，我每天必须打40通电话，忙得快疯了。”由于工作太忙，长期都是和这些年轻男孩们相处，觉得关系变得亲密，想法变得扭曲。之后便一步步诱导10几岁的男偶像们替自己口交，“我和大约6个人这样做过，其中有些人我甚至带他们去了东京迪士尼乐园。”

有些男孩试图拒绝，但碍于X先生的职权，大部分受害者都继续备受迫害，直到某天有一名男孩告诉他：“做得有点过头了吧？”他才恍然醒悟，称从此再没有性侵行为。

他自责地说：“我知道我真的做错了，我犯了罪，我非常感谢那个孩子。”

杰尼斯屡爆性丑闻，作为杰尼斯资深艺人的东山纪之，最近曾提出公司改名的建议。