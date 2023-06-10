林志玲突宣布告别演艺圈：儿子大了也不复出

48岁的林志玲在2019年嫁给日本男星黑泽良平（AKIRA），去年初生下一子后，她逐渐把生活重心转到家庭以及慈善活动。她近日接受好友蔡康永节目《众声》专访，郑重宣布不会回到影视圈，“希望大家还是记得黑发的我，很有温暖度、带着微笑的我”。

林志玲承认已经习惯为人母的生活，又透露儿子个性外向，对外界充满好奇心，现在已经可以睡过夜。林志玲说，自己是与儿子一起从头开始学习，也用孩子的观点看世界。

蔡康永问她：“如果孩子大到一个岁数，不再需要你的时候，会考虑回到演艺圈工作吗？”林志玲坚定地摇头，回答：“你想会是几岁？然后我现在几岁？你去加一加，你就知道这个答案了。”显然目光放得很远，已经做好未来打算了。

她说：“我希望永远是大家心中的志玲姐姐，我希望以后我白发，大家还是记得黑发的我，和有温暖度、带着微笑的我。”

蔡康永追问：“所以你将来是打算不露面吗？”林志玲认为视情况而定，慈善相关可以考虑。她也坦承，不想再把自己放在平台上，“让大家来做比较。”显然厌倦了被评头论足。

她在节目中回顾先前红遍两岸三地，不仅主演电影大片，更与蔡康永搭档主持金马奖颁奖典礼。她也提到自己的年龄，每天光是陪孩子探索世界，都耗损不少体力，这也是她不想再演戏的原因。