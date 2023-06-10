林俊杰韩国逗羊驼 韩星好友在台北感念他

林俊杰10日在社媒晒出一组在韩国的旅游照，照片中他和羊驼有趣味互动。

林俊杰到韩国春川市（Chun Cheon）景点“羊驼世界”游玩，和一只羊驼有合照了一组照片。只见他拿着一杯饲料，成功引诱羊驼靠近，最后和外形萌萌哒的羊驼也圆满合照。不料，下一张照片是羊驼咬着空杯单独拍照，本来已经很可爱的羊驼，这下更逗趣了。

林俊杰拍下羊驼咬杯的逗趣照。（取自instagram / @jjlin）

林俊杰把这一天都交给了羊驼，但9日他其实已在韩国，晒出的是在城市里喝咖啡、放空的闲情逸致。他也晒出餐点，以及路人和宠物，让人感受到他的游客心情。

林俊杰放假一身轻，但他的名字却被台北歌迷提起。原来，林俊杰的音乐知交韩团CNBLUE主唱郑容和（Jung Yong-hwa ），10日就在台北开演唱会。郑容和演唱了他与林俊杰合唱的歌曲“Checkmate”，不但唱韩文歌词，连林俊杰的中文部分都包办，听得台下粉丝如痴如醉。他还惊喜诠释林俊杰跟蔡卓研的情歌《小酒窝》。林俊杰不在现场，却胜似在现场。

郑容和是先前在台北开唱时，偶然认识林俊杰。这次林俊杰也送花为他开唱加油。郑容和感触颇多地说：“JJ哥很照顾我，也常常问候我，我觉得非常开心，能够让我遇到他的你们，真的非常感谢，托你们的福，我才能拥有这么棒的大哥。”