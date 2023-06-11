猎犬 Bloodhounds

Netflix 已上线

韩国动作剧集，改编自韩国漫画家郑灿的同名网络漫画，主演包括禹棹奂、李相二、许峻豪、朴星雄，天团Super Junior始源也惊喜演出。

剧情讲述拳击新星建优（禹棹奂饰）和对手偶真（李相二饰）在拳击赛上相识，两人都曾在海军陆战队服役，因此一拍即合。建优的母亲被微笑资产的高利贷业者欺骗，债务越滚越大，苦心经营的咖啡馆被砸，偶真出手帮忙报仇。建优与偶真在传奇人物“崔社长”（许峻豪饰）的帮忙下，扳倒微笑资产的冷血老大金明吉（朴星雄饰），将他手下毫无人性的喽啰一网打尽。

天马行空 Everything Everywhere All At Once

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

结合科幻、动作及冒险的电影，讲述美籍华裔妇人（杨紫琼饰）除了烦恼家人及税务问题，还发现自己是拯救宇宙的唯一解药。

梅艳芳 Anita

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：王丹妮、刘俊谦、廖子妤、古天乐、林家栋。2003年一代巨星梅艳芳的陨落，标志着香港一个光辉时代的终结。从四岁在荔园登台的小歌手唱到成为风靡亚洲的舞台女王，梅艳芳星光背后的感情生活，对工作的热爱，对朋友以至对香港的情义，成就了她那“香港的女儿”无可替代的地位。