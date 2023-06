猎犬 Bloodhounds

Netflix 已上线

韩国动作剧集,改编自韩国漫画家郑灿的同名网络漫画,主演包括禹棹奂、李相二、许峻豪、朴星雄,天团Super Junior始源也惊喜演出。

剧情讲述拳击新星建优(禹棹奂饰)和对手偶真(李相二饰)在拳击赛上相识,两人都曾在海军陆战队服役,因此一拍即合。建优的母亲被微笑资产的高利贷业者欺骗,债务越滚越大,苦心经营的咖啡馆被砸,偶真出手帮忙报仇。建优与偶真在传奇人物“崔社长”(许峻豪饰)的帮忙下,扳倒微笑资产的冷血老大金明吉(朴星雄饰),将他手下毫无人性的喽啰一网打尽。

天马行空 Everything Everywhere All At Once

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上10.00

结合科幻、动作及冒险的电影,讲述美籍华裔妇人(杨紫琼饰)除了烦恼家人及税务问题,还发现自己是拯救宇宙的唯一解药。

梅艳芳 Anita

卫视电影台(星和Ch866)晚上9.30

主演:王丹妮、刘俊谦、廖子妤、古天乐、林家栋。2003年一代巨星梅艳芳的陨落,标志着香港一个光辉时代的终结。从四岁在荔园登台的小歌手唱到成为风靡亚洲的舞台女王,梅艳芳星光背后的感情生活,对工作的热爱,对朋友以至对香港的情义,成就了她那“香港的女儿”无可替代的地位。