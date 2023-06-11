音乐都是有故事的，而故事能让音乐更加动听。就算是很简单的故事，配上动人的歌曲音乐，也往往能俘获大量观众。

Netflix丹麦新片《美丽人生颂》（A Beautiful Life）的故事很简单：挣扎求存的穷小子Elliott（艾略特）封闭自我，害怕失去更多；得天独厚的富家女Lilly（莉莉）自我放逐，希望远离创痛。两个毫无关联的年轻人机缘巧合下被“设计”成一个音乐组合。在音乐的调谐下，两个心灵渐渐接近。他们发现彼此之间的共鸣，竟比最初的“设计”还要强烈。

艾略特是潜力满满的璞玉型歌手，莉莉则是家学渊源的顶尖制作人。在莉莉的引导启发下，艾略特的才华很快就被激发出来。两个饱含创痛的心灵互相慰藉，远远的地平线上冉冉升起浪漫的曙光。然而，两人相似又不一样的童年创痛是一根无形的线，虽将他们紧紧联系在一起，但也像深埋的地雷引线，不知何时就会触发，总让人隐隐不安。

电影前半段两人的冲突磨合基本顺风顺水，没有什么火花。直到两人敞开心扉互诉童年伤痛的片段才触动人心：艾略特的“凡人”父母把所有的歌唱、欢乐带给了他，可是却突然离世；莉莉的“歌神”父亲唱歌给全世界听，却从来没有为她唱过；相较之下，得天独厚、出身名门的莉莉其实更为可怜。北欧电影轻描淡写处理深刻课题的风格展露无遗。

美好音乐是加分项

此片定位为浪漫感人。故事主线相对单纯：没有扑朔迷离的爱情三角关系，也没有误会而起的矛盾。艾略特的巨星之路在“歌神”团队的娴熟推动下也没有太多坎坷。或许是过于顺利，被推上璀璨舞台中央的艾略特，内心仍然是脆弱地不敢失去所有。

因此，当他的唯一朋友Oliver（奥利弗）无理取闹，要求分享胜利果实时，尽管团队中每一个人都强烈反对，但艾略特却无法拒绝，甚至不惜丢下怀了孕的莉莉。这也成为电影后半段的主要冲突。这种折磨不断提醒着我们：如果拥有时不知珍惜，失去时却怕失去，人生如何能够美丽？

从观影的整体感受来说，《美丽人生颂》独具魅力，这在很大程度上得益于片中多首深入人心的歌曲。也可以说，这部电影的浪漫情感完全是围绕歌曲展开的。艾略特最后演唱的点题歌“A Beautiful Life”，以其华美的旋律，完美地诠释了这部电影的主题——音乐可以超越简单的语言，诉说更为深远的故事。

然而，美好的音乐加上美好的情感，还是无法掩盖这部电影在实质内容方面的单薄。它缺乏一种破竹而出的锐利，让它能在佳作众多的音乐电影领域脱颖而出。总的来说，这部电影更像是一支加长版的混合MV，而不是能够反复品味的电影佳作。

值得一提的是，艾略特的饰演者是丹麦歌手Christopher。由专业歌手担纲音乐电影当然更有说服力。虽然这是他首次担纲主演电影，但有了歌声甜美、出色形象，再加上电影故事的加持，他的音乐得到了更为广泛的关注。这也再次证明，动人音乐绝对能够成就一部好看的电影。