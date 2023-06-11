赌王家族一字排开拍千亿照 何超仪爆老公病情棘手

（香港讯）已故澳门赌王何鸿燊传身家高达5000亿港币（约857亿新元），其二房、三房和四房家人6月10日难得齐聚澳门出席活动，气势惊人。

赌王二房女儿何超凤的酒店“THE KARL LAGERFELD MACAU”隆重开业，何家齐聚撑场。虽然元配一家、二房儿子何猷龙、三房太太陈婉珍与次女何超莲，以及四房长女何超盈缺席，但其他到场的何家人热络寒暄，也拍下堪称价值5000亿港币（约857亿新元）港币的大合照。

照片中，三房儿女何猷启和何超云，二房女儿何超仪、何超葭、何超凤和何超琼，四房梁安琪和儿子何猷亨、何猷君、儿媳妇奚梦瑶及女儿何超欣一字排开合照。其中，被喻为“赌王接班人”的二房长女何超琼站C位。

老公生病 何超仪不OK

何超仪在活动上受访透露老公陈子聪身体不适，病况“很棘手”。

何超仪说老公病情棘手。（互联网）

她说：“真是很忙，其实我这阵子很少为自己做什么，一直都在照顾老公，搞得失去了自己。明明夏天又不去游水，搞到自己这么肥，去了个影展算是自己的个人时间，本来老公也要去，但是他生病很棘手，又不是说一定会死，但是很棘手。”

被问及是否OK，她坦言：“我不OK，其实现在很想爆出口，但是因为（今天是）我大姐的大喜日子，所以我忍住，迟点再说。”

何超仪的老公陈子聪传患肝肠病。（互联网）

50岁的陈子聪在2016年突然传患上肝肠病，何超仪随即放下所有工作，24小时贴身照顾丈夫。他后来病情好转，曾陪何超仪出席影展。何超仪日前在IG上载一张旧照，感性留言：“在北意大利的酒庄，希望继续我们在一起无限的日子。”