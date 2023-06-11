魏妙如狮城个唱 制作人男友惊喜求婚

在台湾发展的本地歌手魏妙如6月10日在新加坡举行“安逸之所”演唱会，交往一年多的制作人男友黄昺翔惊喜求婚。魏妙如沉淀一夜后幸福喊道：“很惊喜，还是觉得不真实！”

魏妙如11日接受《联合早报》电话访说，对于男友在演唱会毫无预警的求婚全然不知情，更想不到他会炮制求婚惊喜。

她说：“演唱会尾声，我说要唱最后一首歌曲了。我看到男友捧着一大束花上台，就知道他要做什么。昨晚我的全家人和好朋友都在台下，我觉得很甜蜜，很感动也很开心。我在最自在的地方（新加坡）被求婚，感觉一切都对了。”

魏妙如以结婚为前提投入这段感情，男友之前也见过她的父母，她自称是实际的人，所以本以为“不会有求婚这件事”。她这次回到新加坡开唱，男友虽然随行，但为了彩排等工作几乎形影不离，想不到男友居然有时间做求婚准备。

魏妙如和黄昺翔交往一年多决定结婚。（天赋音乐提供）

她说：“他后来告诉我，是趁我在彩排或者是上厕所的时候，跟乐手沟通和安排。他也事前跟我妹妹说打算求婚，妹妹跟他说放心，我爸妈会赞同的。”

黄昺翔以魏妙如的20多首歌曲歌名串成求婚的话，其中“遇见你才发现幸福可以很简单”，特别打动她。她说：“《幸福可以很简单》是我的一首歌，听到他这番话，我脑海里浮现我们在一起的喜怒哀乐，也想到自己一度摸索爱情，以及对爱情的憧憬。我觉得当遇到对的人，真的（如歌名一样）不需要太多。”

不过，两人的婚礼要等魏妙如今年8月发行专辑后才计划。她向往在自己喜欢的大自然举行一场温馨的小型婚礼，才能和到场的每一个人交流。

七夕通告结缘

魏妙如形容和大自己一岁的音乐人男友黄昺翔是“互补平衡”的恋人。两人从朋友晋升情人，仿佛冥冥中的安排。

她说：“我们是一起上七夕情人节的通告认识，认识三年多，交往一年多。”

通告牵起两人的情缘以后，男方展开追求。魏妙如称自己是“神经大条经常忽略生活的工作狂”，注重生活的男友仿佛是在她身旁为她解决烦恼的护花使者。她说：“我们平衡彼此，也互补彼此（的缺失）。”

魏妙如想不到男友会在她的演唱会上炮制求婚惊喜。（天赋音乐提供）

黄昺翔是台湾音乐制作人，2012年发行个人创作专辑《黑》，曾是张三李四乐团的主唱，也曾为萧煌奇的歌曲《舞台》作词。他与魏妙如也共同创办“天赋音乐”。

在两人还是朋友的时候，黄昺翔曾制作魏妙如的歌曲《最美丽的时刻》。现在回想歌词，魏妙如觉得这首歌就像他们的恋爱主题曲。

说太多怕啰嗦

魏妙如怕自己在“安逸之所”演唱会上“太啰嗦”；演唱两首台语歌让她觉得“一切圆满了”。

魏妙如开心能在演唱会上与歌迷分享在台湾的生活轶事。 （天赋音乐提供）

魏妙如选唱的两首台语歌曲，一首是李千娜的《查某囡仔》，歌曲描绘憧憬爱情和生活的女生，引起她的共鸣。另一首则是吴青峰创作，江蕙演唱的《你讲的话》，她说献给父母。她有感而发说：“对父母的爱要及时。”

这次演唱会让魏妙如有机会近距离与台下观众交流，她分享了不少在台湾生活的轶事。她笑说：“我本来还担心大家觉得我啰嗦，但原来他们好像挺有兴趣知道我在台湾的生活，真的很给面子。”