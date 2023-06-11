张学友演唱会起跑 “狮城言承旭”李俊纬当和音

张学友的《张学友60+巡回演唱会》星期五（6月9日）晚上澳门正式起跑，本地新生代歌手，有“新加坡言承旭”之称的李俊纬首次当“歌神”和音。

月前，记者收风新生代歌手李俊纬将担任“歌神”的《张学友60+巡回演唱会》和音，但碍于合约，直到星期六（10日）他终于向《新明日报》证实，并兴奋地表示已经在星期五晚上进行了第一场的演出。

李俊纬是本地新生代歌手，近年来除了发表了好几首单曲，也推出首张创作专辑《为了你，我可以》，更为其他歌手写了不少歌，同时曾到台湾宣传的他，更被当地媒体封为“新加坡言承旭”。

《张学友60+巡回演唱会》6月9日晚上在澳门正式起跑。（环球音乐提供）

曾当数名本地歌手和音

这次能被邀请担任张学友巡唱的和音，李俊纬雀跃万分，“当时本地著名音乐人吴庆隆，也就是这次巡唱的音乐总监问我是否有兴趣参与巡演，并邀我录制一段演唱粤语歌曲的试音视频，我根据指示发了过去。”

虽然这不是李俊纬第一次当演唱会的和音，之前他曾为本地歌手叶良俊、蔡淳佳、洪俊扬和台湾歌手赖铭伟的个唱当和音，但却是首次与“歌神”张学友合作。

重新练习粤语

目前人在澳门的李俊纬回想星期五晚张学友的第一场演出时说：“有机会参与其中，我仍然有非常超现实的感觉，尤其星期五晚的第一场演出，当学友哥开口唱第一句时，我非常的激动，眼泪都快飙出来了，但我忍住。”

为了这次的和音，李俊纬说：“我不得不重新练习我的广东话，也反复听了很多张学友的歌，熟悉歌词和旋律，幸好也得到身边一些朋友的协助，在发音方面指导我。”

那，和张学友接触后，对他留下什么印象？

李俊纬说，在排练期间，第一次见到张学友，他很亲切地向大家打招呼，充分显现了他的专业模范，相信这次跟随张学友巡唱后，对自己而言将是获益良多。

李俊纬今年4月宣布将和交往一年小两岁的女友Rachel于8月结婚，记者问随着他加入歌神团队巡唱，是否影响结婚计划？

他答道：“不会。一切按原定计划。”

本地著名音乐人吴庆隆再担任张学友巡唱的音乐总监。（档案照片）

吴庆隆再任音乐总监 共九本地音乐人参与

本地著名音乐人吴庆隆再任音乐总监，九本地音乐人也参与歌神团队。

李俊纬受访时也透露，这次张学友的巡唱，除了吴庆隆和他之外，歌神团队还包括另七位本地音乐人。

他说：“他们分别是另三位和音、贝斯手、吉他手、键盘手和长笛手。”

吴庆隆上次担任《学友·经典 世界巡回演唱会》音乐总监，这次再获张学友点名出任音乐总监，可见“歌神”对吴庆隆十分赏识和信任，他曾接受本地媒体访问时大赞吴庆隆，说：“他真的非常专业，你看他上次做200多场，弹到手都要烂了，还是坚持每天练。这次我们做了新的编曲，我告诉他我想要什么，他就能编得出来，而且是大概一至两天内就会有回应，互动是很积极的。”

张学友还说，吴庆隆虽然很忙，可是当他答应了，就会做到，而且是相当高的水平。