陈凤玲IG直播曝老公昵称 粉丝一要求徐鸣杰求饶“放过我”

陈凤玲6月11日下午四时许在Instagram（IG）开直播，拍下老公徐鸣杰亲手准备手摇柠檬茶的过程，期间情不自禁喊他“宝贝”，让粉丝一窥两人私下的甜蜜互动。

据知，夫妻俩是为录制新节目《开档咯！夜市星手》，于11日下午5时到晚上9时之间在大巴窑的夜市开档营业。两人10日在社媒征询该贩卖什么食物的意见，而在陈凤玲11日下午的直播中可见，他们决定售卖的其中一项食品是手摇柠檬茶。

徐鸣杰在直播上一边准备饮料，一边说自己为完善手艺，10日勤练到午夜。掌镜的陈凤玲突然念出粉丝的要求：“可以不可以讲一些英语？”

多次在陈凤玲于IG分享的视频中努力学习英语的徐鸣杰闻言，连忙求饶：“叫我在做东西的时候讲英文太难倒我了吧，放过我吧，改天再learning English（学英文），OK。”

虽然显得有些手忙脚乱，但徐鸣杰还是在约三分半钟内完成一杯手摇柠檬茶。第一时间品尝老公“杰作”的陈凤玲则露出满意的微笑。她也在直播上数度直呼徐鸣杰“宝贝”，让观看直播的粉丝窥视两人日常交流多甜蜜。

林明伦和陈毓芸夫妇也参与同一集的节目录影。（林明伦IG）

据悉，徐鸣杰和陈凤玲夫妇俩录制的这集节目将对垒的夫妻档是林明伦和陈毓芸。林明伦在IG发文说，夜市总带给他童年的回忆，但是“这次比赛事态严重”，呼吁大家支持他。