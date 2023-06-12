罗云熙以一身邪骨为镜 照见世间荒唐与悲哀

长月烬明

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根据藤萝为枝的小说《黑月光拿稳BE剧本》改编的40集奇幻仙侠剧《长月烬明》，是近期热度颇高的中国剧之一。

剧情讲述衡阳宗掌门之女黎苏苏（白鹿饰）为了解救被魔神澹台烬（罗云熙饰）统治折磨的世界，孤注一掷，回到500年前，化身叶家小女儿叶夕雾，阻止彼时尚未被邪念彻底侵蚀的景国质子澹台烬成为魔神。

未料黎苏苏一“醒来”，发现自己（叶夕雾）竟是澹台烬的妻子，二人逐渐生出情愫。最终，她以身证道（牺牲生命），改变了澹台烬和世界的命运。痛失所爱后，澹台烬在幽冥川畔寻找黎苏苏的元神500年，濒临死亡时被仙门救起，从此成为仙门弟子，他改过从善，与魂牵梦萦的黎苏苏再次相逢。

就在二人破镜重圆之际，澹台烬的魔胎之躯惹来非议和觊觎，三界再次陷入危险。面对残酷的命运，相爱的二人在重重误会下，终是心意相通，一人成神，一人成魔，共同扭转乾坤，阻止灭世的危机。

白鹿（右）回到过去，阻止罗云熙成魔。（互联网）

用爱阻止男主成魔

一般奇幻仙侠剧都是以偶像剧包装，剧本类似古装版的酷冷总裁爱上傻白甜妞。但这个剧本不同在于男主有极酷极冷的当下，也有极其弱势的过去。一开始，从女主和观众的视角，男主是十恶不赦的大魔头，可是当女主回到从前，当时的男主是一个可怜人。他是景国皇子，母亲难产而死，深受父王厌恶，幼年被送往盛国为质子，在宫里被人欺负，还经常自残，命运说有多苦就有多苦。

女主找到男主后，必须阻止他成为魔神，可是不能轻易把他杀死，因为肉身死了，魔胎仍然可以找其他肉身依附。剧情讲述男女主经过许多相处的机会，产生暧昧情愫。后面可想而知，剧情要证明，阻止人成魔，不是取对方的性命，而是用爱感化对方。这么简单的道理，已经老生常谈，但本剧用非常庞大的格局、繁复的人物关系和细腻的手法，去说明“但凡可恶之人必有可怜之处”的道理。

男女主角的宿命被写成是相互纠缠的共同体，是阴阳的两极，一个代表光明的灵体，获得家族门派无条件的宠爱，一个代表黑暗的魔胎，承受所有人的欺负和背叛。他们仿佛是一个人内心光明与阴暗两种念头的斗争，共生又互斥。女主必须亲身感受男主的经历，才能有所共鸣。

邓为（左）与耿业庭的外形比罗云熙有过之而无不及，只是角色不及罗云熙受关注。（互联网）

观众评价两极

本剧引起两极的评价，打一分的人觉得逻辑不通槽点多，打五分的人则大举哲学论证，反差很大。

罗云熙在本剧以一身“邪骨”当镜子，照见世间的荒唐与悲哀，演绎紧贴角色，因而人气大涨，受关注程度碾压男二邓为与男三耿业庭，甚至连脸型是否过瘦也引起热烈的讨论。尽管他未必是公认的帅哥，但造型和角色确实互相加分。

前面10集是男主的被霸凌史，有点看头，可是从第11集开始，角色纷纷进入妖兽的梦境，开启新的宇宙空间，原来的演员转以新的人物身份出现，让我无法适应，最后无奈弃剧。