五月天被骂伙食寒酸 行内人爆内幕：只是倒霉

（综合讯）最近中国大陆网掀起关于“五月天演唱会志愿者伙食”的争议，有人炒作五月天演唱会售出30多万张门票，志愿者伙食却只有蛋炒饭配咸菜，质疑主办方欺负人，引起各方议论。

一名自称早年曾参与周杰伦、萧敬腾等在郑州大型演唱会的自媒体娱评人崔俊超，发文揭开有关演唱会的内幕说：“其实很多事情并不是大家看到的表象那样。”

志愿者伙食不好怪谁？

崔俊超先分享中国演唱会主办方的一般运作情形，“一般演唱会是该明星的经纪公司、大型传媒公司或其他组织主办，主办方会找一些广告公司或票务公司做承办方，承办方先会根据演唱会明星咖位找几个意向场馆，再去找公安批示定票房。”所谓“定票房”，说的是评估演唱会能来多少观众出多少票。票房定了，公安会给承办方找到保安公司说明需要多少保安；保安人数定了，志愿者人数就出来了。

崔俊超说，演唱会主办方一般都是找外包，如派发给劳务公司去找志愿者。劳务公司主要通过高校，其次是社会人士和明星粉丝团来招募志愿者。据了解，配置比例一般是5个保安1个志愿者，最后一个人实际到手的酬劳可能是一场20到40新元。

崔俊超从他的大学生志愿者朋友得知，志愿者在现场东跑西跑消耗不少体力，确实非常辛苦，加上是年轻人，平时饭量就不小，运动量大了更能吃，所以主办方确实不能在吃的方面省钱。

五月天在中国大陆办演唱会，请来王源（右三）当嘉宾。（取自微博）

不过他指出，主办方是否负责管饭，要看内部各方怎么沟通。主办方可能只负责演唱会大层面的事情，比如演唱会内容的策划、执行，像保安和志愿者的环节，可能是承包给保安公司和劳务公司。所以，如果主办方不管饭，但是承办方却对志愿者说这是主办方给大家安排的饭菜，假设出现了志愿者的饭菜条件不好和招待不周，那可能是外包的劳务公司太抠门了。

演唱会赔钱怪谁？

崔俊超提醒，网民不能凡事只看表面，要了解到实际是谁来操办志愿者的伙食。他也呼吁志愿者本人要提前做好心理淮备，毕竟自己是自愿工作，没有人强迫，哪怕伙食不太好，也不要太过于计较，毕竟自己并不是一无所获，也蹭到了演唱会的福利。

他又心疼五月天说，他们“有点倒霉，一个伙食问题和自己没有半毛钱关系，结果上了热搜成了争议”，像是祸从天降。

从这里，崔俊超又谈到办演唱会的赔钱风险。一般来说，演唱会歌手和经纪公司不会赔钱，因为酬劳会先议好，不受票房好坏影响，所以主办公司得承受演唱会的盈亏风险。崔俊超透露：“我们行业里流传这么一句话，‘郑州演唱会十办八赔，就周杰伦世界巡回郑州演唱会没赔钱；厦门办明星演唱会十场赔九场，只有张学友能赚钱’。”

他指，很多城市都流行通过熟人关系向承办方索取招待门票，造成很多演唱会票房收入不能保证赚钱。所以承办方压力都很大，他们会拼命找一些赞助商，来为演唱会买单，为演唱会不赔钱做个保障。