Shero（首播）

8频道 晚上9.00

以女保镖为题材。讲述张尹晨（白薇秀饰）和张尹夕（黄思恬饰）这对姐妹，姐姐原本是摄影师，在担任保镖的妹妹在一次任务中遇袭且下落不明后，接手成为女保镖，同时寻找妹妹。

首集提到尹夕自从父母七年前被杀害后，便开了一家女保镖公司Shero。尹夕与旗下保镖保护来新的韩国著名球星金东炫，遇到黑帮袭击……其他演员有陈罗密欧、张奕恺、郑颖及周智慧等。

ila 部落住一晚S2

U频道 晚上9.00

这一集，民雄带着两名美食专家焦志方及张亚莉，循着美食的味道悠游台湾东部长滨乡。他们跟着野菜王后找到最在地的野菜，并试图创造出新意料理。金刚大道两旁有着辽阔的稻米梯田，三人更体验了酿酒过程。

感动她77次 77 Heartwarmings

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

本片是《原谅他77次》的续篇。恢复单身的Eva（蔡卓妍饰）要飞到英国探望刚生产的好友，在香港机场偶遇泰星Marvel（Mario Maurer饰），因地勤人员的疏忽，两人拿错对方的手机。Marvel开始追求Eva，与Eva分手一年的前男友Adam（周柏豪饰）希望通过努力，换来Eva的第78次原谅。为完成身患绝症母亲的心愿，Eva考虑与Adam走进婚姻殿堂。

《兽》主人翁前往南非的疗伤之旅，竟变成一场可怕的求生之旅。（星和视界提供）

兽 Beast

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.00

演员： Idris Elba（伊德瑞斯艾尔巴）、 Sharlto Copley（沙尔托科普雷）。经历丧妻之痛的奈特丹尼尔博士，决定带着两个女儿重返他和妻子第一次相遇的南非，并前往野生动物保护区展开旅程。没料这场疗伤之旅却变成一场可怕的求生之旅，他们成了一头从盗猎者毒手逃出来的暴走的狮子的猎物……