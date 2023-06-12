BLACKPINK墨尔本唱一半少了Jennie！她吐了一整天撑不下去退场

（综合讯）BLACKPINK“BORN PINK”世界巡回演唱会星期天（6月11日）在澳洲墨尔本举行，但Jennie的身体却出了严重状况。有网友透露她吐了一整天，彩排时无法现身，后来硬撑照开唱，但手臂上有伤口贴，觉得她在演唱会前有先去打针，但BLACKPINK演唱会要连唱带跳，生病的Jennie终究无法负荷，只能缺席部分演出。

Jennie她的队友Rosé及Lisa向现场观众说明状况。她们补充道，她们会尽她们所能代替Jennie为大家带来精采演出，然后带领全场一起不断高喊Jennie名字，为她打气，气氛温馨感人。

BORN PINK的Jennie因身体不适，缺席部分歌曲的演出，让粉丝担心不已。她的经纪公司YG娱乐随即在粉丝平台Weverse发声明，请求粉丝谅解，并透露“Jennie表明了强烈的意志想要表演到最后，但在现场医疗团队的劝告下，立即採取措施，让她充分休息与稳定下来”。

声明中指出，Jennie为没能有始有终，表示歉意。“Jennie要我们代为向粉丝转达，没办法一起待到演出的最后感到抱歉，也会尽快恢复状态。”YG也向粉丝挂保证，会尽最大的努力让Jennie快点恢复健康。这也是Jennie在3月时运动踩空伤及右眼下方后，再度挂病号。

BORN PINK从去年10月起跑，不间断巡回，目前场次已排到今年8月，成员也频频传出身体不适。Jisoo日前才因为新冠肺炎确诊，缺席上周末在日本大坂的演出，她在IG以日文向粉丝道歉，提到无法兑现3年前见面的约定，心里非常难过，她也会快点康复，快点跟粉丝见面。没想到本周墨尔本场Jisoo终于归队，换Jennie健康亮红灯，又面临三缺一的局面。