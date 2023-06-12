陈绮贞人设翻车？ 被旧爱近千文吐“双面内幕”：饱受折磨

（台湾讯）歌手陈绮贞出道多年，过往曾与老板锺成虎是恋人关系，虽然两人已分手收场但依然维持工作关系，看似以朋友的身分相处。谁料，锺成虎12日在脸书上发声，揭露陈绮贞的八大罪状。

锺成虎在脸书上发文表示：“这三年我一直选择包容与沉默，但近期因为一些事件，让我不得不选择打破沉默，为我自己，也为了支持我的朋友们，说出我这些年真实的感受与煎熬。”提及陈绮贞经过“周刊事件”后，开始出尔反尔，“要求提高唱酬、提高版税、挑剔公司、半夜简讯情绪霸凌同事、不认先前约定、反反复复、不断提出有别于业界常规的奇怪要求、前员工涉及背信还要去当她助理。”

锺成虎认为自己身为老板，在公、私领域都相当保护陈绮贞。然而，她却将周刊事件的愤怒发在自己和工作人员身上，“在外是个和善的公主，但愤怒与善变的情绪都是我们在承受。”而公司努力经营、修复她的形象，但陈绮贞却在外恣意中伤这个任她与取予求的公司，并在违约的状况下私接活动。种种作为让锺成虎心寒且饱受精神折磨。

锺成虎在文中坦言自己的情况：“身心俱疲，是我的总结也是心境。”认为自己曾经用尽全力让世界相信她是纤尘不染、干净透明，事情收尾，漂漂亮亮帮她办完，记得自己制作的每一个音符，曾经沸腾的每个拨弦，但看到她在舞台上的笑容，锺成虎却充满恐惧，“可能也只有我们看过舞台下真正的她。”

对此，锺成虎的公司添翼创越也证实他文中所述的人物是陈绮贞，并回应：

添翼创越与绮贞合作这么多年，一直把绮贞当成女神呵护。绮贞的个性比较奔放，也因此公司及同仁们一直容忍她的各种小脾气。

周刊事件后，绮贞变得更易怒，而且不相信人。刚开始我们忍耐，但渐渐的她的易怒变成指名封杀特定员工，针对拿薪水的同事情绪霸凌，制造不满，时而冷漠，忽而痛斥指责，造成几位同仁极大的工作压力身心俱疲时，添翼知道即便对方是当年的那个女神，也不允许同事在职场不受保护。

当添翼选择保护同事而非顺着绮贞后，跟绮贞的关系就每况愈下了。

包括绮贞有可能涉嫌教唆的一些事，添翼在检调抽丝剥茧的调查下逐渐接近真相，而那个真相是残忍且难堪的。

契约关系的说明很硬，而且会让人以为添翼不讲人情。添翼深耕音乐这么多年，知道每一次经纪公司跟艺人间的合约争议，受伤的都是歌迷。添翼只是想说，我们尽力了，十余年来我们尽力满足绮贞每一次独一无二的要求，但我们失败了，我们最终带出一个专注于自己而不考虑团队合作的女神，而音乐行业，应该是团队合作的。

谢谢关心这件事的你，

也谢谢这段时间。