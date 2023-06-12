陈绮贞被开撕！五月天阿信心疼发声

（台湾讯）陈绮贞出道多年被封“文青女神”，与制作人男友锺成虎相恋10多年，原以为分手后还是维持友好关系，未料今天（6月12日）却爆出锺成虎和陈绮贞反目成仇正式决裂，随后也被前东家添翼创越火速发出声明证实，面对连还砲，陈绮贞好友五月天阿信发文了，也透过所属相信音乐表示：“阿信希望大家都好好的”。

阿信12日在社群平台发文，开头说道：“两个好的人，一段好的感情，一趟好的旅程与合作，分离的时刻，必然会有漫长的疼痛与焦虑，持续地相互影响着。有些感情是在青春时热烈晕眩，在入秋时淡定平缓；有些则是相反。”文中虽没写到陈绮贞，但引用了陈绮贞歌曲《残缺的彩虹》歌词，“我为生命中曾相遇的美好灵魂祈祷，每段美好的感情、每段美好的人，无论最终故事结局为何，都能在热烈晕和眩褪去之时，让所有呐喊与耳语沉淀之后，留下美好记忆。”

也引用《偶然与巧合》的歌词，“寂静与喧哗之间，发出的声音会不会改变了世界？”吐露他认为在双方争执当中，可能很难了解全面的真相，“但我坚信那些坚信都依然美好，回忆里那首时间的歌，依然清澈透明。”对于阿信发声一事，所属相信音乐表示：“阿信希望大家都好好的。”

五月天阿信脸书全文：

两个好的人

一段好的感情

一趟好的旅程与合作

分离的时刻

必然会有漫长的疼痛与焦虑

持续的相互影响着

有些感情

是在青春时热烈晕眩

在入秋时淡定平缓

有些则是相反

没有你 我是残缺的彩虹

失去一个 最重要的颜色

每道彩虹

都会慢慢再找回自己失去的颜色

我为生命中

曾相遇的美好灵魂祈祷

每段美好的感情

每个美好的人

无论最终故事结局为何

都能在热烈晕和眩褪去之时

让所有呐喊与耳语沉淀之后

留下美好记忆

寂静与喧哗之间

发出的声音会不会改变了世界？

喧哗之时

也许难以听见所有真相

但我坚信那些坚信都依然美好

回忆里那首时间的歌

依然清澈透明