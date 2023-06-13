韩式拉面靠百变口味 征服日本人味蕾



看《兄弟拉面》之前，请确保家中有泡面，因为这个节目会让你看着看着就饿了，然后忍不住也要来一碗泡面，就算不是跟着节目中的食谱做，只是简单地打个鸡蛋，也会觉得美味可口。

近期韩国综艺兴起一阵餐馆海外经营热，继《瑞镇家》到墨西哥卖韩国小吃，《生意天才白社长》到摩洛哥和意大利卖传统韩食，最新节目《兄弟拉面》竟然“斗胆”到“拉面王国”日本卖韩式拉面（泡面）。

《兄弟拉面》由TV Chosun和Discovery频道共同制作。节目找来姜镐童（也用姜虎东）当主持，是不二人选，姜镐童号称韩国娱乐圈“对拉面最真心的男人”，不时在综艺节目展现对拉面的热爱，包括在《新西游记》表演4分9秒内吃完五包拉面，更厉害是他有一次尝了五种拉面之后，正确说出每一个牌子。他也曾担任《煮泡面的男人》主持人，走访韩国各地做泡面吃播。