主演电影没剧本 曾诗梅吓坏了

本地百万导演孙立人的《今夜不回家》2023年7月28日将在EagleWings Cinematic Theatres独家公映，孙立人谈到制作此片时，因为不提供剧本，主演的本地女星曾诗梅吓坏了。

孙立人接受《联合早报》电访时说，自己只对演员讲了故事大纲、电影的走向与演员得达到的目标：“没有对白，所以演员得要自己设计对白。“他说刚开始片中的演员包括曾诗梅听到之后，吓了一大跳：“她问我没剧本怎么演？”然而作为演戏经验丰富的演员，曾诗梅很快就适应这种别开生面的表演方式。孙立人说：“她后来还觉得这样的拍片方式很好玩与有趣。当然，我们在拍摄之前，会有彩排。”

每桌的食客都隐瞒真相

由于对白即兴，影片出来的效果让孙立人满意：“因为有预想不到的效果。每个镜头都有两部摄影机在拍摄，两部机器呈现出不同的角度。”

《今》是黑色趣味的电影，聚焦一夜之间发生的故事，在本地某个餐馆，食客来自不同的国家，却巧妙地被串联起来。每个桌子发生不同故事，却有相同的主题：每个人都隐瞒了真相。孙立人说要把不同桌子的人物故事剪辑在一起颇挑战，但他完成了这个挑战。

很多人听说《今》的拍摄方式后，总爱追问演员即兴发挥对白，这样岂不是会拍得很久？但孙立人解释其实没有对白，等于演员不用记台词，拍摄过程反而更快。

《今夜不回家》导演孙立人说，没剧本反而拍得更快。（孙立人电影工作室提供）

电影对准国际影展

《今夜不回家》将在位于阿尔柏王园（King Albert Park）的KAP Mall戏院EagleWings Cinematic Theatres公映，孙立人说：“这是一家独立戏院，《今夜不回家》不是商业片，我觉得很适合在这里放映，如果反应好，可以有更长的放映期。”他最近在社媒贴文提到《今》将公映，吸引了不少企业包场，他说：”有些商家、保险公司会包场给职员看。“

《今夜不回家》演员包括新传媒女星曾诗梅、Ah Boy男星包尚泽，韩星李诚璨、金昭昀与在韩国发展的狮城帅哥何柱贤。影片7月20日将举行电影首映礼，孙立人说：”曾诗梅等人会出席，李诚璨和金昭昀也会特地从韩国来到本地出席，他们都还没看过这部电影，对电影出来的效果感到好奇。“

孙立人所导的作品《德士当家》《财神爷》票房都破百万，在本地享有百万导演的美誉，《今夜不回家》与他过去所导的商业片迥然不同，目标主打国际影展。他透露已和多个海外影展接洽，再过一两月就会知道结果。