当一日“夜市摊主” 林明伦夫妇、徐鸣杰夫妇开摊比拼

林明伦、陈毓芸夫妇和徐鸣杰、陈凤玲夫妇6月11日傍晚在大巴窑中心的pasar malam（本地传统夜市）录制全新综艺节目《开档咯！夜市星手》。两对夫妻档在夜市各开一档，比拼售卖“甜蜜蜜”的小吃和甜品，档口从傍晚5时营业至晚上9时，营业额更高的一方就是赢家。

《联合早报》11日下午4时去探班时，两对夫妻忙着准备开档，随着开档时间一分一秒逼近，艺人们都显得手忙脚乱。尽管如此，他们不忘跟路过摊位的男女老少博感情，请他们到摊位光顾支持。

林明伦忙碌之余，不忘跟路人博感情，发送“爱心”。（特约摄影张荣摄）

陈毓芸2022年在老公主持的节目《陪你看星星》中亮相，相隔近一年再与林明轮一同参与《开档咯！夜市星手》录制。她受访时说：“感觉很好！这次以‘玩’的形式拍摄，很多环节都是即兴的，不用背稿，不用做什么准备。我们到现场之后，节目组告知今天的主题，我们才准备开档的食材等。”

林明伦赞老婆会做甜品

在旁的林明伦说：“这个节目的挑战在于即兴。我算是会煮的人，但碰上甜品就没辙了，做甜品比较是老婆的强项。”

林明伦（左）和陈毓芸分工合作。（特约摄影张荣摄）

陈毓芸笑说，她对甜点制作略懂一二，但平时只弄给家人吃，不确定甜点能不能登上大雅之堂，“其实有一点压力，会担心做得不好，也得为售卖的小吃想点子和噱头。”

林明伦和陈毓芸2004年结婚，即将庆祝经过高温淬炼的稳定瓷婚（20周年）阶段；徐鸣杰和陈凤玲2022年10月结婚，未满一年还在新婚期。

拍摄过程中，林明伦到徐鸣杰和陈凤玲的摊位“抢生意”。（特约摄影张荣摄）

老夫老妻踏实而美好

林明伦笑说，老夫老妻和新婚夫妻的氛围完全不一样，“他们很甜蜜，勾起我和毓芸新婚时期的回忆，他们的互动很甜。我们啊，就是老夫老妻的感觉，但很踏实，我知道我们会一起走到永远。这是婚姻的不同阶段，一开始充满火花，很浪漫，色彩非常鲜艳。随着时间流逝，感情不是淡化，但会有一种‘成为日常’的感觉。”

陈毓芸说，看徐鸣杰和陈凤玲的互动，唤起了跟老公美好的回忆，“我自问，现在跟老公的感情，是不是停滞，觉得没有新鲜感了？其实不是。这种感觉我们也曾经拥有过，但当我们步入婚姻的另外一个阶段，所拥有的并不逊色，而是一种熟悉感，很信任他，知道他不会辜负我。这种感觉又踏实又美好。”

陈毓芸跟顾客互动。.（特约摄影张荣摄）

聊起跟pasar malam相关的回忆，陈毓芸说，小时候总期待住家楼下有pasar malam，“因为父母有时很忙，很难带孩子到远处玩，所以每当有pasar malam时，我就会拉着妈妈带我去逛。”

林明伦指出，现在的pasar malam跟以前不太一样，“现在的夜市有很多外来的食物，比如台湾小吃或阿拉伯烤肉，感觉有点失去本土的味道，跟儿时的记忆不同了。”

陈凤玲体会开档酷热难耐

徐鸣杰和陈凤玲在开档前接受记者的简短访问。凌晨4时才入眠的徐鸣杰告诉记者：“今天的进度还不错，就是有点累，因为我们从知道主题后，开始做准备、开档，不过短短24小时。幸亏有很多朋友帮忙我们。”

徐鸣杰和陈凤玲开的摊位生意不错，还没开档就有人龙。（特约摄影张荣摄）

拿着小铁盆走向记者的陈凤玲笑说：“当一日摊主很紧张，有点手忙脚乱的。”

炎炎夏日，两人准备开档的过程中，是否酷热难耐？陈凤玲说：“制作组很照顾我们，递给我们饮料……但真的热！”

将于2024年1月在新传媒8频道首播的《开档咯！夜市星手》，每一集节目会邀请两组艺人接受挑战，到各个邻里的夜市开档，售卖夜市美食。参与挑战的艺人得根据特定主题，在时限内研发菜单、拜师学艺、准备食材、烹煮食物和开档叫卖。