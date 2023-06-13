要求学生练习“性爱配音” 许杰辉深夜道歉

（台北讯）靠着综艺节目《全民大闷锅》《全民最大党》等走红的56岁台湾艺人许杰辉，近日被指控上课时要求学生练习“性爱配音”，让该名学生留下阴影。

有网民近日在“黑特剧场”脸书发文称，上过最不舒服的表演课是某演艺圈知名老师的培训课，在第一堂课大家还不熟，学生年龄、程度也参差不齐的情况下，立刻要大家分组男男、男女练习“性爱配音”，还要互评讲解。虽然老师讲解态度专业认真，也没有要求任何肢体碰触，但过程中全班集体极度不舒服，让该网民留下阴影。后来发文者公开那名老师就是许杰辉。

对此，许杰辉昨晚深夜打破沉默致歉：“看到这篇文章，我感到非常抱歉、自责与反省，回想10年前的表演训练课程，或许在某一堂声音开发课程中，有着不同情境与各式各样的角色练习。而在数种不同练习当中，其中用了特殊角色练习模拟，公开示范或公开练习令学生感到不舒服及不适的两性声音，声音课程上没有肢体碰触，仅让同学们各自发声，但在选用声音的层次配音想像与举例，的确有欠考量，不应该有这样的演练。”

最后许杰辉自责地说，这是身为表演指导老师在课程规划中欠缺思考周全，以及当下没有注意到的，并且之后也没有这样的课程发生，“在这里向课堂中的学生，对于他们感受到不舒服或不悦的地方，诚恳郑重地道歉对不起。”