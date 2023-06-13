陈绮贞回应旧爱“表里不一”指控 阿信发文力挺好友

（台北讯）台湾“文青女神”陈绮贞遭旧爱锺成虎开撕，称她是“双面人”，近年来遭受她精神虐待。陈绮贞先是发出律师声明，隔日再次发文回应。

陈绮贞星期一（12日）发出的律师声明称，她与锺成虎先生及其所代表之添翼创越工作室之间契约存在争议，锺成虎及添翼创越工作室多年来未依契约约定忠实提供经纪服务及结算报酬，并控他做出多项不实指控。陈绮贞方还说，“锺成虎为了私利，不惜将双方多年情谊破坏殆尽，请锺成虎立即公开发文道歉并做出澄清，否则将依照法律规定维护个人之名誉及权利。”

经过一晚沉淀，陈绮贞星期二（13日）发文好言相劝，感性向旧爱喊话：“小虎，人生中每段关系都有始有终，我知道你的不舍，但我们都要接受我们在感情上，与工作上的关系都已结束的事实，也要请你接受合约届满后，我有为自己做决定的权利。 ”

锺成虎和陈绮贞昔日是恋人。（互联网）

对此，锺成虎星期二（13日）中午发文隔空回应表示公司溢付给陈绮贞的版税，早在数个月前就开始请对方返还，但因为女方不相信，所以公司律师要和女方律师约时间对帐时，“这个议题就消失了一段时间，因为你不愿意承诺对出来的结果多退少补。”

但对于“你多收钱又不还钱”一事，锺成虎表示这算是最单纯的问题，毕竟交给法律即可，但他想说的是这3年来，大家都不年轻了，“你有一定的社会知名度，犯不着欺负任何公司的同事。他们也是为人子女，没有人应该承受来自大明星的冷暴力霸凌。我们都不年轻了，现在二个加起来百岁的人，对年轻人应该多一点温柔少一点咄咄逼人。”

最后，锺成虎也严肃地向陈绮贞喊话，“我们已经分手了，你不能像以前那样，要求我只呵护你，连保护员工的责任都不顾”，毕竟年纪越大，社会责任越重，“我必须选择保护我同事免于被霸凌，这个事情没有办法再站在你这里。”

好友疑似发声力挺

陈绮贞的好友陶晶莹、五月天主唱阿信都发声力挺，曾因商标纠纷遭恩师林暐哲提告的苏打绿主唱吴青峰，也在私人脸书发文为陈绮贞抱不平，暗批锺成虎“先发制人先说先赢”。

陶晶莹晒出与陈绮贞、林依晨、徐佳莹及许哲珮的合照。（取自陶晶莹脸书）

陶晶莹晒出和陈绮贞、林依晨、徐佳莹、许哲珮等姐妹淘聚会照，借台湾幼儿园喂毒疑云、政治圈性骚风波，点出恶人先告状、坏事做绝还要戴上伪善的面具，还好有法律，最后加注“人生漫漫哪里没猪头，我们与你同在，好好保护自己”，被解读为帮陈绮贞出气。

而阿信（陈信宏）在社群发文，除了惋惜两个好的人、一段好的感情、一趟好的旅程与合作，也说坚信那些坚信都依然美好。他之后又在限时动态写下：“‘黑化的陈老师’，这么酷的人物设定只能是我，没人能跟我抢”，对陈绮贞被指人设崩坏一笑置之。

阿信的限时动态。（互联网）

而吴青峰则在私人脸书诉说悲伤小孩自导自演的故事，指他们先发制人先说先赢，将自己的罪行缝制成束口袋罩在别人头上，把线绳交给无知的观众帮忙拉紧，“勒死他们得不到因此必须除掉的人”，令人怵目惊心的文字看似帮陈绮贞抱不平。