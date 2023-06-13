面对挑战刘在锡变得更勇敢 李光洙一脸不屑

二度搭档录制第二季《韩星地带：求生大作战》（The Zone: Survival Mission），权俞利（Yuri）和刘在锡（Yoo Jae-suk）变得更大胆更英勇，李光洙（Lee Kwang Soo）自招：“想来想去都不觉得自己有什么改变，我还是以前的我。”

这档Disney+原创韩国综艺节目将于6月14日推出第二季。不论是主持班底必须完成的任务，或是制作规模，都全面升级。主持班底在6月13日举行的线上记者会上互相调侃制造笑料，家人般的相处与默契自然流露，让人不禁对新一季节目的娱乐性有所期待。

节目的规则是，三人必须在恶劣的处境下坚持四个小时，同时完成多项任务。期间无法坚持下去，可直接按放弃钮。上一季的拍摄多数在室内录制，而第二季制作大幅度升级，拉队到韩国各地取景。上山下海，户外拍摄也更多。

权俞利在第一季节目中已树立不轻言放弃，不论处境多艰巨都坚持到底的女强人人设。完成第二季录影，她说：“拍摄（第二季）首集时，我被突然出现的鬼和丧尸吓呆了。我以为哥哥们会照顾我，想不到他们自顾自地逃跑！那才第一集，我便知道接下来只能靠自己。我在第二季更大胆，也更有话直说，观众能看到真实的我。”

李光洙被酸是最容易放弃的成员。（Disney+）

李光洙自认绞尽脑汁都想不到自己有什么改变。他听到刘在锡说自己变得更勇敢更积极的时候，露出一脸不屑，酸他：“他爱怎说就怎么说！”

三人在记者会上轮流回答问题，李光洙觉得刘在锡抢镜，露出夸张表情，不耐烦地质问后者“为什么一直抢话”。刘在锡露出笑颜，无辜回应：“我只是补充！”

简单的交流，展现了两人信手拈来就有笑资的搞笑功力。无怪权俞利说羡慕李光洙：“他自带喜感，即便只是说一句祝大家好，都能引人发笑。”

权俞利吓得破口大骂

新一季节目的任务更难，处境更恐怖，李光洙吓到语无伦次，刘在锡指爆权俞利爆粗口。

在记者会上释出的预告片中，除了一窥主持班受困的窘境外，还可听到他们频频叹“疯了疯了”，以及无奈地呐喊声。李光洙说：“当我害怕的时候，我就变得语无伦次。”

三人之中最资深的刘在锡说，自己强忍着尽量不骂脏话，但爆料：“我们的妹妹可不同，她真情流露破口大骂。但我喜欢她的真实反应，也感觉我们真的如亲兄妹般，因为只有在家人面前你才敢表现真我。”

权俞利延续第一季节目的“强女人”人设。（Disney+）

监制之一的曹孝镇（译音，Cho Hyo Jin）则补充，因为是在线上平台播出，所以在剪辑时尽量保留原汁原味，“只有一两次他们被吓疯了爆粗口必须剪掉”。

谈及第二季的默契，刘在锡再拿李光洙“开刀”，幽默说：“和我默契最佳的，是那个在我之前先放弃的人（李光洙）。我们总是想法一致，在我想要放弃时，他已经快一步按下放弃钮。所以俞利扮演很重要的角色，我放弃是因为知道她会坚持到底。”

哥哥们耍无赖，权俞利笑说：“我还在考虑是否放弃的时候，哥哥们已经按放弃钮。”

刘在锡化危机为转机

录制第二季节目在韩国科学技术院（KAIST）巧遇一对新人结婚，刘在锡大方给新人礼金。

据监制透露，节目是在获得一对新人的允许下把他们的婚礼拍入镜。刘在锡说：“新人看到我们时发自内心的开心，现场气氛欢愉，我觉得特别难忘。”

有韩国“国民主持人”美誉的刘在锡在传统电视和互联网影音串流平台（OTT）领域都活跃。不过，近日有报道指，相较于他在OTT的节目，他的电视节目收视率显得失色，陷入事业危机。

刘在锡懒理危机传闻，只盼每一次工作都竭尽所能。（Disney+）

刘在锡在记者会上被问及这项危机时，一展大将之风回应。“这其实与《韩星地带：求生大作战》节目无关。我认为每个播放平台各有千秋。在我的主持生涯中，不时都会有我陷入危机的说法。我的应对方式是把心思放在琢磨如何做得更好。电视节目未来如何，不是我所能主宰，我只能竭尽所能，化危机为转机。”