10件小要事“Little Things” 点缀陈洁仪30年演艺路 订户 罗瑱玲更新 / 更新 / 2023年6月14日 7:31 AM发布 / 发布 / 2023年6月14日 5:00 AM 陈洁仪将出道的30年视为一整幅画，她很满意这幅画，因为它有很多精彩的细节。（Banshee Productions提供） 陈洁仪将为出道30周年推出新歌《愿爱坚定》，希望自己能始终坚定。（Banshee Productions提供）字体大小:小中大陈洁仪今年出道30周年，9月将举办“Little Things”演唱会，用歌声分享那些点亮她多年演艺道路的小事。今天她先跟早报记者透露10件最重要的小事，包括为人生增添丰富细节的亲友、工作伙伴、书籍……50岁的她，人生过半的时间在演艺圈度过。曾站在镁光灯的聚焦点，也经历过低潮并中途退场，再回归时，以更自信和自在的姿态美丽绽放，至今。陈洁仪今年迎来出道30周年，将于9月8日至10日在滨海湾金沙剧院开唱。演唱会取名“Little Things”，寓意那些看似微不足道，其实一路引导着她走到现在的小事。演唱会之前，陈洁仪与《联合早报》分享10件重要小事，如何点燃她的生命，塑造她的个性。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 音乐 陈洁仪 梁文福 击败“蜘蛛侠” 《变形金刚》全球票房摘冠 嘉华与黄金戏院携手打造全新娱乐空间