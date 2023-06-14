10件小要事“Little Things” 点缀陈洁仪30年演艺路

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罗瑱玲

更新 /
更新 / 2023年6月14日 7:31 AM
发布 /
发布 / 2023年6月14日 5:00 AM

陈洁仪将出道的30年视为一整幅画，她很满意这幅画，因为它有很多精彩的细节。（Banshee Productions提供）

陈洁仪将为出道30周年推出新歌《愿爱坚定》，希望自己能始终坚定。（Banshee Productions提供）

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陈洁仪今年出道30周年，9月将举办“Little Things”演唱会，用歌声分享那些点亮她多年演艺道路的小事。今天她先跟早报记者透露10件最重要的小事，包括为人生增添丰富细节的亲友、工作伙伴、书籍……

50岁的她，人生过半的时间在演艺圈度过。曾站在镁光灯的聚焦点，也经历过低潮并中途退场，再回归时，以更自信和自在的姿态美丽绽放，至今。

陈洁仪今年迎来出道30周年，将于9月8日至10日在滨海湾金沙剧院开唱。演唱会取名“Little Things”，寓意那些看似微不足道，其实一路引导着她走到现在的小事。

演唱会之前，陈洁仪与《联合早报》分享10件重要小事，如何点燃她的生命，塑造她的个性。

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