广受好评中国悬疑剧 揭下岗潮众生困境

漫长的季节

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继2020年《隐秘的角落》之后，中国实力派演员秦昊与导演辛爽再次强强联手，打造出另一部堪称“神剧”的《漫长的季节》（简称《漫长》）。

中国大陆悬疑剧《漫长》改编自于小千的原创故事《凛冬之刃》，由台湾金马影帝范伟、秦昊和陈明昊领衔主演，李庚希、刘奕铁等特别主演。12集的《漫长》围绕着桦林钢铁厂周边发生的一起碎尸案展开，通过1997年、1998年和2016年交叉叙事推进剧情。虽然首播热度不高，但大结局之后的关注度持续上升，目前评分稳在9.4分，是近年来最高分的大陆剧。

故事发在一个秋天，一座虚构的东北小城桦林。德士司机王响（范伟饰）曾是桦钢厂受人敬重的火车司机，被迫下岗后转开德士，与养子王北（史彭元饰）相依为命。王响的妹夫龚彪（秦昊饰）同样开车维生，两人因追查肇事逃逸的套牌车，意外发现与18年前凶杀案有密切关联的人，由此揭开多年前的谜团。王响怀疑此人与儿子王阳（刘奕铁饰）当年的死有关联，于是找了当时负责这起案件的退休刑警马德胜（陈明昊饰），一起展开追凶。

范伟饰演的王响曾是桦钢厂的火车司机，下岗后改开德士。（互联网）

《漫长》不以人命关天的案件开篇，而是以娓娓道来的风格带出多年前留下的悲剧冲击，展现大陆东北下岗潮（因企业破产或改革裁减大批员工）后小人物如何求存。虽然故事地域性强，悬疑线推进不快，但剧集展现的人性复杂、社会残酷，能引起各地观众的共鸣与反思，细看还会发现剧中铺设了许多伏笔和隐喻。

剧中的秋天之所以是“漫长的季节”，是因为王响、龚彪、马德胜等主角都被困在过去，内心都有跨不过去的坎。随着多年前的凶案谜底解开，几人终能释怀，结尾的那场雪，意味着漫长的秋季终于过去了。

导演辛爽受访谈到剧名时说：狭义地看，王响被困在了儿子丧生的那年秋天，广义地理解，季节代表四季轮回，特别像人生，他希望透过王响和时间流逝感让观众看到芸芸众生。

秦昊的“标签”全拿掉

秦昊以龚彪的造型初登场时，我还真的认不出是他。

秦昊在《隐秘的角落》顶着的秃头造型已经够颠覆，这次增肥的他演活了满满油腻感的中年大叔。秦昊在访问中说，自己对辛爽的信任是无限制的，两人都是不喜欢“重复”的人，“包括这部剧，他说要拍一个跟所有东北悬疑剧完全不一样的作品，阳光明媚的东北，一个秋天的东北，他不要那种黑暗的东北。作为演员也一样，做龚彪的造型时，我们希望把秦昊的标签全部拿掉。”

秦昊饰演的龚彪是90年代少见的大学生，从天之骄子变落魄油腻的大叔。（互联网）

秦昊为了角色增肥10公斤，笑说那阵子大吃大喝没负担，是自己最胖，也是最开心的一段时间。除此之外，他每天还得花6小时化特效妆，“我妈看到估计都不认识我了！我当时尝试通过人脸识别解锁手机，但手机解不了，确实把秦昊的标签去除了。”

范伟没有“顺着来演”

范伟说，小人物要做到能让大家相信，最重要是落地。他直言，王响像是自己的父亲和哥哥的综合体，“我爸爸经历过王响1997年之前，对铁饭碗有自豪感、优越感的阶段。我哥哥接我爸爸的班，也感受过这份自豪，所以我对王响很熟悉。”

虽然王响是一个强壮、乐观的悲剧人物，但范伟并没有“顺着来演”。他解释：“王响经历的事情太多，顺着演可能每天以泪洗泪，演起来也不好看。我采取一个相反的方式。例如跟儿子吃饭的那场戏，哪怕是在梦境里见到儿子，如果顺着演会泪流满面，但我不管儿子哭成什么样，我演的时候强忍泪水，顶多有一点哽咽。”

受害者复仇赢同情

23岁新生代女演员李庚希饰演的沈墨是整部剧的关键人物，也是一个悲剧人物。沈墨从小父母双亡，被收养她的大伯性侵和控制，想摆脱大伯魔爪的她上大学后，到娱乐场所弹钢琴赚学费和生活费，却被陪酒女殷红（王艺荻饰）出卖，喝了被下药的饮料遭港商性侵。

李庚希（右）饰演的沈墨与刘奕铁（左）饰演的王阳关系匪浅。（互联网）

出道五年的李庚希作品包括《二十不惑2》《雪中悍刀行》《超越》等，虽然她资历不深，但在《漫长》的表演细腻，淋漓尽致地展现沈墨复杂的内心世界，以及她在经历种种不幸之后，内心充满的愤怒和仇恨。这个角色的成功在于即使采取冷血的报复行为，但她的遭遇还是令许多观众痛心且同情。