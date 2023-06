击败“蜘蛛侠” 《变形金刚》全球票房摘冠

变形金刚变变变,谁与争锋?

《变形金刚:万兽崛起》(Transformers: Rise Of The Beasts)上周在全球许多国家与地区推出,旧角色与新登场的幻影等角色魅力无法挡,6月9日至11日票房狠狠击败口碑叫好的动画片《蜘蛛侠:穿越新宇宙》(Spider-Man: Across The Spider-Verse),以1.705亿美元(约2.29亿新元)在全球票房中名列前茅。

《变形金刚》在华人地区也卖出票房成绩,中国大陆有4000万美元(约5362万新元),新加坡首周开画四天(6月8日至11日)也收了217万元。《变形金刚》新加坡由联邦影业发行,公司董事经理吴慧芬接受《联合早报》电访时说:“票房很好,星期一(12日)也非常好。截至当天已262万元。”《变》走势凌厉的是星期六(10日),卖了80万8000元。

吴慧芬透露此集打破了两项重要的纪录:2023年最高单日票房收入和2023年最大的首周末(四天)票房。换言之票房横扫了“阿汤哥”Tom Cruise(汤姆克鲁斯)的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun: Maverick)等好莱坞大片。

《变形金刚》有一定的看点,尤其是视觉特效,而新登场的猛豹、老鹰和犀牛等的变形金刚的设计与动作场面,相当吸睛。