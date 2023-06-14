击败“蜘蛛侠” 《变形金刚》全球票房摘冠

变形金刚变变变，谁与争锋？

《变形金刚：万兽崛起》（Transformers: Rise Of The Beasts）上周在全球许多国家与地区推出，旧角色与新登场的幻影等角色魅力无法挡，6月9日至11日票房狠狠击败口碑叫好的动画片《蜘蛛侠：穿越新宇宙》（Spider-Man: Across The Spider-Verse），以1.705亿美元（约2.29亿新元）在全球票房中名列前茅。

《变形金刚》在华人地区也卖出票房成绩，中国大陆有4000万美元（约5362万新元），新加坡首周开画四天（6月8日至11日）也收了217万元。《变形金刚》新加坡由联邦影业发行，公司董事经理吴慧芬接受《联合早报》电访时说：“票房很好，星期一（12日）也非常好。截至当天已262万元。”《变》走势凌厉的是星期六（10日），卖了80万8000元。

吴慧芬透露此集打破了两项重要的纪录：2023年最高单日票房收入和2023年最大的首周末（四天）票房。换言之票房横扫了“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）等好莱坞大片。

《变形金刚》有一定的看点，尤其是视觉特效，而新登场的猛豹、老鹰和犀牛等的变形金刚的设计与动作场面，相当吸睛。