嘉华与黄金戏院携手打造全新娱乐空间

嘉华院线与黄金戏院携手打造全新娱乐体验的“Golden Village x The Projector”（简称GVxTP），预计2023年12月在靠近年轻人爱出没的索美塞（Somerset）一带的Cineleisure开张。

作为新加坡院线的龙头老大，嘉华不仅常支持发行本地电影，也推出许多大片和主流作品，黄金戏院则主打艺术片与另类片，两家戏院也各自有办电影活动、提供包场放映等。GVxTP将结合各自的特色并升华，旨在成为新加坡发掘电影、艺术和文化的新场所。在尊重商场的传统的同时，也为年轻人、创意人和电影爱好者提供一个无障碍空间。

GVxTP是由两个在各自领域的最佳运营商共同分享空间，它不仅是一个放映电影的地方，也是一个让人沉浸在丰富文化体验中的空间，例如举办现场音乐会、艺术展示等。除了这些精心策划的活动外，该空间还将为在乌节路中心地带寻找另类氛围的企业或个人提供私人预订服务。

在联合发布的文告中，嘉华院线总裁蒋文美说： “与黄金戏院的合作确实是新加坡娱乐界的下一步，它将新加坡电影业的两个最佳运营商结合在一起，提供了一种前所未有的体验。”

她也认为观众正在寻找能够提升他们观影体验的整体活动，“这次合作将使电影、艺术和文化爱好者能够体验到无数的活动，无论是电影、音乐、表演，还是仅仅在我们的咖啡馆喝杯酒或吃顿饭。”

黄金戏院负责人陈慧玲则说：“这次合作体现了我们对品牌的承诺，即提供’不仅仅是一部电影’”。陈慧玲也说：“多年来，我们重新定义了电影院可以提供的服务：扩大电影、艺术、文化和活动的范围。与嘉华的合作是令人兴奋的，因为能向更多人展示我们的经验的机会。利用双方优势的合作将为电影爱好者带来双赢，同时保持各自的独立精神，为我们的观众提供个性化的真实体验”。