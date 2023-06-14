挨了16年仍无缘视后 港媒爆黃智雯心灰意冷将离巢

（香港讯）无线花旦黄智雯2007年参选港姐后出道，先后凭无线剧《缺宅男女》《三个女人一个“因”》收获高人气，可惜至今仍无缘香港无线视后。不知她是否因此心灰意冷，香港《东方日报》报道，40岁的黄智雯原来就续约问题已与无线拉锯近一年，星期二（6月13日）更突然传出她即将离巢。黄智雯对此回复《东方日报》时被指默认消息：“其实最近忙舞台剧排练，同时宣传剧集，所以其他事情待舞台剧后再处理。”

比起其他无线花旦，默默耕耘多年的黄智雯向来比较低调，有指她加入无线16年以来没有后台撑腰，因此即使有演技，这些年的发展也一般。

报道指，高海宁去年因为与无线的合约问题，被抽起原本有份参演的大陆剧《隐娘》，当时正赶拍《隐门》的黄智雯“执二摊”补上，可惜她似乎依然不太被重视；自去年拍完《再见．枕边人》后，黄智雯至今已有七个月未拍剧，即使佘诗曼回巢挑大梁的《新闻女王》，演员名单中也不见有她的名字。

黄智雯（左）和陈展鹏主演的《隐门》热播中，她2022年拍摄这部剧时，几乎同时兼顾《隐娘》的拍摄。（TVB提供）

报道还指出，见“后起之秀”陈滢、蔡洁等纷纷获无线栽培力捧，即使黄智雯野心不大，但内心不是滋味；加上她与经济条件不错的男友感情日趋稳定，不时被催婚，让她开始考虑离巢以换来更大的自由，以便日后兼顾事业与家庭。另一边厢，黄智雯年初与家人开设时装网店，近日生意渐上轨道，她日后也不愁没有其他出路。

据悉，无线对黄智雯这次谈续约的强硬态度感到意外，曾一度让步以视后作“利诱”，试图改变她离巢的决心，不过最终“利诱”不成功。

不少网民对于黄智雯决定离巢感到可惜，认为无线又痛失一名猛将，同时留言祝福黄智雯前途似锦。