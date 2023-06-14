首届华语独立音乐节“克浪”七组歌手来新轮番上阵

“克浪”（CLANG）是一个以唱响独立精神、生活态度、为主题的独立音乐节。首届邀来7组音乐人全天接力献唱，传递摇滚新能量。

不太熟悉独立乐团？没关系！一起随zaobao.sg来看看这七组人马有哪些特色？



拒绝被归类的“麋先生”

自由摇滚乐团“麋先生”。（取自乐团Instagram）

“麋先生”（Mixer）这团名是否有点耳熟？他们正是Netflix热门台剧《模仿犯》主题曲《一种说法》的演唱者。

2012年出道的五人团麋先生，由主唱吴圣皓、木吉他手林喆安、电吉他手余柏义、贝斯手张以诺和鼓手卢逸凡组成。他们自学生时期开始就一起玩音乐，曾在不同时期代表各自的组合征战全台湾各大校园的音乐比赛。

淋流畅快的曲风，搭配如诗迷幻意识张显的词曲风格，加上主唱独特的嗓音和爆发力十足的舞台魅力，麋先生迅速引起各界瞩目。凭借专辑《马戏团运动》，他们首度入围第25届金曲奖，并获得最佳乐团奖。

搞怪诙谐的“海豚刑警”

来自台北的独立乐团“海豚刑警”。（取自乐团Instagram）

来自台北的独立乐团“海豚刑警”共有四名成员，分别为主唱周志明、吉他手杨淑芬、鼓手林宝珠及贝斯手陈金发。

海豚刑警2017年成军，团名取自日本知名动漫《乌龙派出所》中外表强壮、热心，并且正义感十足的一个角色。团体2019年推出首张专辑《豚爱特攻队》，风格活泼搞怪令人留下深刻的印象。去年发行EP摇身一变，唱出带有强烈悲伤情绪的歌曲。

日系精致甜丧风的“甜约翰”

来自台南的独立乐团“甜约翰”。（取自乐团Instagram）

“甜约翰”乐团于2011年在台南成功大学成立，前身为乐团“Natural Outcome”。成员包括主唱浚玮、吉他手罐头以及鼓手小J。2016年，键盘手Mandark的加入让“Natural Outcome”成了现在的“甜约翰”。

甜约翰擅长轻快且辨识度高的旋律，犹如一层糖衣包裹着淡淡的苦涩，温柔内敛道出首首独白。

迷幻气息独树一格“温室杂草”

来自台湾的“直男摇滚”乐团“温室杂草”。（取自乐团Instagram）

“温室杂草”自称“直男摇滚”，由主唱与吉他手“啊J”，贝斯手正约和鼓手小康组成。

温室杂草如同其名，他们的音乐犹如荒野中的杂草，不陪衬、不迎合，立志用自己的方式长成一片草原。刚发行单曲“流浪Nobody Knows”的他们，用自嘲又治愈的方式，慰藉着每一个在自我逃避的灵魂。

童趣十足“旺福”

四人乐团“旺福”。（取自乐团Instagram）

1998年10月成军的“旺福”（Won Fu），团名是成员Twiggy和朋友为学校的一只狗所取的名字。现任成员有主唱兼吉他手小民、Mami，贝斯手Twiggy及鼓手肚皮。

旺福在参加滚石“半成年合专”后逐渐打开知名度，曾参与多次“春天呐喊”和“野台开唱”等大型音乐活动，团体也多次入围金曲奖最佳乐团奖。

助眠系重唱组合“守夜人”

“守夜人”于2015年正式成军。（取自乐团Instagram）

“守夜人”2015年正式成军，由队长旭章、主唱稚翎、鼓手其伟及电吉他手佳颖组成。组合最初游走在电影配乐与游戏作曲之间，后来在各类音乐创作与现场演出中成形，并持续以跨界合作的方式推出作品。

守夜人善于以充满叙事性的钢琴与节奏作基底，辅以迷幻的电吉他音墙，搭上双主唱的随性哼唱做出属于自己风格的音乐。他们的MV曾创下上线两个月获200万人点阅观看的好成绩。

灵魂爵士女伶“9m88”

唱出自己风格的“9m88”。（取自歌手Instagram）

来自台湾的“9m88”于2018年出道。“9m88”源自她的英文名字“Joanne”，谐音为“9m”。而“88”则是她的国中学号，朋友私下也叫她“芭芭”。

9m88在2020年以专辑“平庸之上Beyond Mediocrity”获得第11届金音创作奖最佳新人奖。她的音乐风格深受爵士乐影响，同时也和R&B、Neo Soul等流行元素完美结合。“前卫现代”却也“怀旧复古”，9m88打破常规路线，走出专属于她的风格。