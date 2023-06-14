王力宏曼谷演唱会 观众稀落需派票

（台北讯）曼谷演唱会爆是非，粉丝吐槽派免费票迟开场，更直批王力宏唱功退步，还多次走音。

王力宏于上周六（10日）在泰国曼谷全新开幕的“国际贸易展览中心”举办《ONE Leehom Wong一个王力宏演唱会》，门票在4月份线上预售时秒杀。

根据报道，曼谷是王力宏巡演的亚洲首站，当晚除了当地的泰国华裔粉丝之外，全球各地包括中港台、新马、澳大利亚、欧美、加拿大和新西兰等地的粉丝也从四面八方飞到曼谷，为王力宏加油打气，挤爆整个场馆，而演唱会上，王力宏也以华语、英语和泰语和粉丝们互动。

据悉，泰国著名钢琴王子ToR+和天后TaTa Young也特别前往捧场，王力宏也与老朋友泰国吉他之神Jack Thammarat同台狂飙吉他演唱《天地龙鳞》与《缘分一道桥》，气氛高涨。而演唱会结束前，王力宏不但与粉丝们大合照，还高喊：“我们台北见”，寓意下一站将在台北演唱。

然而，根据香港东网报道，有多位现场看演唱会的网民纷纷贴出当晚实况，爆料称官方为了当天场面好看，特地拉当地人免费进场看演唱会，更当场派发门票，整个演唱会的实况，其实并没有官方网站声称个唱反应热烈，7000张门票全数卖光。

观众不满 迟1小时开唱却准时收场

网友也在网络上声讨王力宏居然迟到近1个小时才开唱，虽然他迟到，但却按时收场，同时也有人不满他的唱功退步，更有网友指他演唱歌曲时多次在走音边缘。

不过，据悉，王力宏当天确实延迟开场大约47分钟，但据知是考量到当天曼谷交通特别塞车，所以粉丝姗姗来迟陆陆续续进场。