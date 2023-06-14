娱乐吃瓜：各出奇招背台词 郑惠玉靠感觉 程家颉凭天分

你是否好奇，那么大量的台词，演员究竟是怎么背的？（点击视频，听听他们怎么说。）

是死记硬背，还是另有妙招？《联合早报》日前探班新加坡长寿剧《只此一家》的拍摄现场，与郑惠玉、黄炯耀、程家颉、芳榕及翟思铭聊起他们背台词的诀窍。综合海内外演员的背台词方式，记者发现他们大致上可略分为三大派系。

“不死背派”

（左起）程家颉、黄炯耀和杨幂都属于不死背台词派。（取自艺人IG、曾美玲摄、取自艺人微博）

一听到记者的问题，程家颉不假思索回答：“每个人的方式不一样，我是完全不背的”，惹来在旁的芳榕及翟思铭调侃他是“天生注定要当演员的料”。他后来“放弃挣扎”说：“对，人家说是懒惰，我说是天才。”

首次在本地长寿剧担任男主角的黄炯耀也不是死背派，“背台词为什么辛苦呢，那是因为你在背，我们一天下来拍多少场戏，每天都在拍，死背的话，记性要多好才可以？主要是了解人物的性格，你就会根据这个人物来表达了。”

中国女星杨幂曾在采访中透露，自己的台词基本靠“编”的，她偏好自由的方式，除非在编剧特别在意的情况下，才会选择一字一句死记硬背。语出惊人的杨幂立即引来讨论。有网民也发现她之前上节目《王牌少年加载中》玩游戏时展现出惊人的记忆力，短时间内可以把台词记下传递给队友。

“拼命背派”

（左起）翟思铭、李冰冰及尹汝贞属于“死背派”。

“他们是不背，我是背得要死。”翟思铭在《只此一家》中饰演性格活跃、能量很高的角色“马忠义”。“他们（指程家颉及芳榕）下班回家就放松了，但我不行，我还在担心明天的台词，休息或午餐时间有机会的话我就会去瞄一下剧本。”芳榕更爆料经常看到翟思铭在休息室和墙壁说话。

中国女星李冰冰在拍摄《巨齿鲨》时曾被媒体问及背台词一事，她说：“我不仅要背自己的台词，我要背所有人的台词，如果对手的台词背不下来，怎么知道什么时候该说。”她进一步解释，“如果你说的话我听不懂的时候，你的那个表情，表演的细节，在大银幕上，每一秒钟都看得见，你哪里是不对的，被放大十几二十几倍，你的表演如果有一点的不自信、含糊，都看得清清楚楚。”

76岁的韩国奥斯卡最佳女配角尹汝贞（Youn Yuh-jung）也曾在节目中谈到年过七旬的她是怎么背台词的。尹汝贞说自己没什么秘诀，就是一直背、一直背，因为她很怕在后辈们面前说错，常常因为台词感到很压力，“只能像傻瓜一样拼命地背啊。有其他方法吗？没有捷径。人们常说，要是聪明一点的话……其实这跟聪不聪明无关，是付出多少时间，付出多少努力，得到多少回报。”

“自成一派”

郑惠玉和芳榕都属于“活用”派。（曾美玲摄、取自艺人IG）

阿姐郑惠玉认为，背台词前自己需要先消化、了解角色、明白剧情，“很多名词需要背，这是逃不掉的，背台词是需要花时间的。”但也不能完全靠背的，“大家背好了来到现场走戏的时候，我们要感觉一下，感觉对了整个走戏的流程很舒服的话，台词其实就会自己脱口而出的。”

芳榕分享自己的做法，“我会先划重点，大概知道每场戏的脉络，还有整集的故事发展是怎么样的，在拍的前一天会再看一下台词，如果台词是比较长的，我会花多一点心思去背，可是最重要的是去了解而不是死背。”

童瑶和孙俪都曾公开自己独特的背台词方式。（取自艺人微博）

除了死背，还有不少演员有“巧记台词”的妙招，在《如懿传》中合作的童瑶曾公开分享周迅教她的联想法：“台词很难记，比如什么妃子的名字什么位分，住在什么宫里要去什么宫里，迅姐说你把永和宫想成永和豆浆，宝华殿想成很多宝贝的地方。果然很好记！”

另外，孙俪的背台词方式也非常特别。她结合自身对颜色和形状的高敏感度加以运用，在剧本上画上颜色，给台词标上形状来加强记忆。她说她没办法一字一句地背，但借助色彩记忆法，那些字会就印在脑子里。