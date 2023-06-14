迪士尼11个频道收摊波及《一袋女王》 曾国城感惋惜

热门谈话性节目《一袋女王》命运不保，台湾主持人曾国城感到惋惜！

随着串流平台崛起，有线电视生存越来越困难？根据台湾媒体的报道，迪士尼集团将在2023年底前，下架11个在台湾的所有频道，当中包括广受台湾观众喜爱的国家地理频道、卫视中文台和卫视电影台。曾国城主持了13年的《一袋女王》受到影响，曾国城6月13日首度做出回应，他对台湾媒体说：“《一袋女王》13年了，一直都很珍惜每一次录影的时光，随着时代更迭集团本身可能有其他规划，我们在惋惜之余当然也需要尊重。目前希望可以就剩下的录影时间，尽心尽力探讨更多话题，留下好的作品呈现给大家。”《一袋女王》制作单位则表示6月13日临时接到消息，无法回应。

曾国城主持的《一袋女王》是演艺圈超级长寿的老节目，节目历经的搭档从严立婷到巴钰。

据所知，迪士尼在新加坡有线电视也有多个频道，例如在星和娱乐就可以看到深受读者喜爱的《一袋女王》。《联合早报》13日联系上迪士尼，到底会从有线电视撤下多少频道等，该公司没有表态。

据《联合早报》向知情者了解，迪士尼为实现长期增长而调整战略，将在2023年9月和2023年12月之前停止在新加坡和台湾的某些有线电视频道。消费者可以继续在Disney+上观看从有线电视频道上撤下的内容。