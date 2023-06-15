孩子寻乌托邦 也求神迹

月球奇幻旅 Crater（PG）

娱乐性★★★／艺术性★

播放平台：Disney+

故事：2257年，在月球采矿殖民地长大的凯勒（Isaiah Russell-Bailey，以赛亚拉塞尔贝利饰）即将搬迁到美丽但遥远的欧米茄星球，朋友们依依不舍。在刚从地球移居月球的艾迪生（Mckenna Grace，麦肯娜格瑞丝饰）帮助下，五个孩子偷偷驾驶月球车溜到陨石坑，展开一趟奇幻之旅。

短评：这是适合阖家观赏的电影，但换个成人视角，表面上的儿童太空历险记，剧情触及亲情、友情及生离死别等课题，更深一层像是儿童版的乌托邦故事。片中在月球的矿工为了迁居欧米茄星球这个理想国度，都必须履行条件恶劣的20年“奴隶合约”（如拿病假必须延长合约）。欧米茄是希腊语24个字母中的最后一个，有终结之意。对于在社会底层从事苦差及面对不公平对待的矿工们而言，奥米茄星球象征终结自己及后代厄运的乐园。另一方面，来自地球的艾迪生却对地球美好的蓝天和棒球赛念念不忘。哪里才是乌托邦？哪里才是你向往的归宿？这些问题引人深思。要赞赏16岁麦肯娜格瑞丝稳重纯熟的表演，她曾在2017年的“Gifted”饰演天才儿童，精湛演技惊艳。（英语对白，附中文字幕）

《双生之谜》的怪异双胞胎对宗教痴狂。（取自互联网）

双生之谜 Tin & Tina（M18）

娱乐性★★★／艺术性★★

播放平台：Netflix

故事：年轻夫妇萝拉（Milena Smit，米莱娜斯密特饰）与阿道夫（Jaime Lorente，海梅洛伦特饰）期待孩子的诞生，然而萝拉却流产了，医生还告知萝拉很难再怀孕。夫妇唯有向修道院领养了一对怪异的双胞胎蒂恩与蒂娜，但孩子对信仰的痴迷，很快使这个家庭不得安宁。

短评：西班牙惊悚片。如果纯粹以惊悚片的角度来看，也许不够吓人，不过若尝试寻找电影中的其他隐喻，也许可以有多一点的收获。萝拉被紧急送院后，阿道夫看到电视上刚好播放西班牙1981年的政变新闻，当时的首相也叫阿道夫。萝拉后来成功怀孕，夫妇与所领养的怪异双胞胎争论将来新生儿的洗礼问题，萝拉表明不愿意孩子洗礼，要让孩子长大后选择自己的宗教，但双胞胎与阿道夫认为孩子应该洗礼，这时阿道夫跟政变首相丟出同样的话语：“我们有民主的制度，我们投票。”

《双》有政治的隐喻，也有对宗教的迷思。看此片当然是冲着曾演出《平行母亲》（Parallel Mothers）的米莱娜，漂亮又会演戏，好几场内心煎熬戏，拿捏细腻。曾演出《纸》的洛伦特也很有熟男魅力。演出双胞胎的男、女童星Carlos Gonzalez Morollon（卡洛斯·冈萨雷斯·莫罗隆）与Anastasia Russo（阿纳斯塔西娅·鲁索），天真又邪恶，剧中两人对宗教的痴狂已达变态地步，剖狗溺婴只为了见证神迹。影片很多诡异的氛围，都是来自蒂恩与蒂娜。（西班牙语对白，附有中文字幕）