为拯救世界 闪电侠说服退休蝙蝠侠重出江湖

闪电侠 The Flash（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：闪电侠贝瑞（Ezra Miller，埃兹拉米勒饰）使用超能力回到过去，冲击了时空秩序。瑞试拯救家人后，不小心改变了未来，他也受困在另一个时空中。在这个时空里，萨德将军（Michael Shannon，迈克尔香农饰）计划毁灭世界，贝瑞却找不到超级英雄帮忙。他尝试说服退休的蝙蝠侠（Michael Keaton，麦克基顿饰）重出江湖，解救一个被监禁、可打败萨德将军的氪星人。

萨沙卡莱（右）饰演的超少女初登场，与“闪电侠”埃兹拉米勒携手拯救地球。（华纳兄弟提供）

短评：由惊悚片《它》（It）的导演Andy Muschietti（安德雷斯马希提）掌镜，是他第一次执导非恐怖类长片。这部DC电影玩转多重宇宙概念，优点是乱中有序，情节容易消化。缺点则是，我想看到不一样的多重宇宙故事，但新意有限。

蝙蝠侠迷有眼福，片中集结历代蝙蝠侠，包括Ben Affleck（班艾佛列克）、麦克基顿和“不能说的秘密”，他们的出现为电影加了情感分。当中，戏份最多的是麦克基顿。

面具底下的蝙蝠侠由哪一名演员扮演？（华纳兄弟提供）

这部片重点描绘闪电侠的身世，让我更了解这位邻家超级英雄。埃兹拉米勒表现不俗，还一人饰二角，扮演不同年龄的“贝瑞”。虽然会想继续看埃兹拉米勒在接下来的DC片里演闪电侠，不过，他深陷暴力丑闻，不晓得日后还能不能看到他演出。Sasha Calle（萨沙卡莱）饰演的超少女初登场，但我暂时对这个角色无感，因为超人无可取代。（英语对白，附中文字幕）