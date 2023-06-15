水火不相容的爱情 能否开花结果？

疯狂元素城 Elemental（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情：来自水元素的男生Wade（Leah Lewis，莉亚路易斯声演）和来自火元素的女生Ember（Mamoudou Athie，马莫多阿西声演）邂逅并日久生情，但面对“水火不相容”的客观事实和各大元素之间界限分明的悠久传统，两个主角如何跨越隔阂，走进彼此的心？

影评：迪士尼及皮克斯动画制作的《疯狂元素城》以四大元素风、水、火和土为概念，打造动画片中的“元素城”。城里的居民包括很爱随风而去的“风”、土里土气的“土”、很懂“溶”合的“水”和总是火力全开的“火”。

从表面看，《疯狂元素城》描绘典型的爱情故事，刻画水男生和火女生萌芽的恋情，无奈千古流传水火不相容，水可灭火，火可灭水，分分钟两败俱伤的说法，小两口想修成正果谈何容易。

不带偏见找出共同点

水居民和火居民是两个世界的人。现实中，“两个世界”可指年龄差距、不同国籍、不同种族、甚至学历、家世或外貌身高等。难道不同世界的人只能相杀，不能相爱？若答案是“是”，那实在食古不化，太不入流了。

我常常觉得，两个看似没有共同点的人，若愿意不带偏见地找时间相处，一定能找出共同点。好比我跟我的25年老友，一个外向，一个内向，一个超爱出门，一个乐当阿宅，但依然默契十足。有时候，正因为有太多的不同，反而找到共同点时会更珍惜。我和老友是如此，《疯狂元素城》的小两口也如此。

无论爱情、友情或何种关系，若走向尽头，有时是因为欠缺不愿放弃的一方。当然，过分执着也不好。

刻画亲情，勇敢追梦

迪士尼及皮克斯制作的动画片，不可能只讲爱情一个主题。《疯狂元素城》也刻画亲情，并鼓励观众做自己，勇敢追梦。

水男生带火女生见家长的戏，幽默十足。（迪士尼提供）

戏里，火女生非常努力成为老爸“杂火店”的继承人，但她从没问过自己合适吗？真的喜欢打理杂火店吗？相信片中的亲子关系，能让部分观众有所共鸣。

水男生和水家人的互动喜感十足，他们是水做的，全家的哭点很低，太爆笑了。

《疯狂元素城》由美籍韩裔导演Peter Sohn（彼德孙）执导，故事灵感来自他的个人背景和经历过的文化冲突。出身韩裔家庭的他，从小就被家人叮咛要娶韩国人，他却娶了白人太太，幸好婚姻最终获得家人祝福。

总的来说，以四大元素为题材的确让电影增添趣味性，但还是不及2015年上映、用人类五种情绪打造故事的《脑筋急转弯》（Inside Out）来的惊喜，但画面同样赏心悦目，可开开心心观看。（英语对白，附中文字幕）