挥别经典角色“印第安纳琼斯” 80岁福伯：绚烂的道别

好莱坞大片《夺宝奇兵：命运转盘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的最强吸睛点，绝对是80岁的“福伯”Harrison Ford（哈里逊福特）。这是他第五度，也是最后一次诠释传奇冒险人物“印第安纳琼斯”。

福伯和导演James Mangold（詹姆斯曼戈尔德）、演员Phoebe Waller-Bridge（菲比沃勒布里奇）和Mads Mikkelsen（马德斯米克尔森）在新加坡时间6月14日凌晨出席《命运转盘》记者会，《联合早报》线上赴会。记者看着福伯缓缓地介绍着自己从39岁演到80岁的角色时，感触良多，觉得他展现了“把一生献给电影”的电影人精神，完美诠释人生如戏，戏如人生。

距离上一部《水晶骷髅王国》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）已过了15年，《命运转盘》描绘印第安纳琼斯即将卸下平平无奇的职教工作，步入人生新阶段。

福伯说，印第安纳琼斯有很多长处，而这些长处已在过去四部电影中展现，《命运转盘》里的他老了，即将退休，处于人生最低点，“我们从未见过这样子的印第安纳琼斯。我想他的弱点是，必须面对时间的摧残。”

福伯毫不犹豫接拍《命运转盘》，“我一直希望他的故事能圆满，演绎他结束职业生涯，甚至迈向人生末端的戏。况且剧本写得很好，我没有不演出的理由。”

《夺宝奇兵：命运转盘》中，英国女星菲比沃勒布里奇（左）和福伯结伴踏上冒险之旅。（迪士尼提供）

在过去几年，福伯卸下的经典角色包括《星际大战》（Star Wars）的“Han Solo”和《银翼杀手》（Blade Runner）的“Rick Deckard”，相比下，挥别印第安纳琼斯有什么不一样的感受？福伯笑说感受相似，“但感觉很好，告别情节勾勒得好，我觉得，我们拍了一部能够满足观众的电影。”他信心满满地说，《命运转盘》综合有趣的情节和人物等，它是一场绚烂的道别之旅。

过去四部《夺宝奇兵》片由Steven Spielberg（史提芬司匹堡）执导，这次只当执行监制，新作导演是导过《赛道狂人》（Ford V Ferrari）、《罗根》（Logan）、《金钢狼：武士之战》（The Wolverine）的詹姆斯曼戈尔德。

詹姆斯曼戈尔德说，《夺宝奇兵》是长虹之作，能为系列执导筒，他感到兴奋，“《夺宝奇兵》伴随我的成长岁月，我很仰慕福特、司匹堡、Kathleen Kennedy（制作人凯瑟琳肯尼迪）、George Lucas（监制乔治卢卡斯）、John Williams（作曲家约翰威廉姆斯），他们是我爱上拍电影的原因。”

聊电影之外，记者会接近尾声时，演员应媒体要求，个别分享一段对演艺事业有深刻影响的话。

在片中饰演“纳粹反派”的马德斯米克尔森分享说，曾有表演老师告诉他：“你要记得，你（演员）是专业的骗子，但不要骗人，因为他们（观众）看得出来。”

《命运转盘》中，陪伴福伯踏上冒险之旅的英国女星菲比沃勒布里奇说：“前辈说过，开机前要很在乎自己的角色，开机后就别那么在乎了，不要让观众看得出你在乎的表情。”

福伯补充说：“外行人也许会误会‘在乎’和‘不在乎’的意思。我们不能把心思放在成败与结果，但我们很在乎整个表演过程。”

《夺宝奇兵: 命运转盘》6月29日公映。