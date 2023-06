挥别经典角色“印第安纳琼斯” 80岁福伯：绚烂的道别

好莱坞大片《夺宝奇兵:命运转盘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)的最强吸睛点,绝对是80岁的“福伯”Harrison Ford(哈里逊福特)。这是他第五度,也是最后一次诠释传奇冒险人物“印第安纳琼斯”。

福伯和导演James Mangold(詹姆斯曼戈尔德)、演员Phoebe Waller-Bridge(菲比沃勒布里奇)和Mads Mikkelsen(马德斯米克尔森)在新加坡时间6月14日凌晨出席《命运转盘》记者会,《联合早报》线上赴会。记者看着福伯缓缓地介绍着自己从39岁演到80岁的角色时,感触良多,觉得他展现了“把一生献给电影”的电影人精神,完美诠释人生如戏,戏如人生。

距离上一部《水晶骷髅王国》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)已过了15年,《命运转盘》描绘印第安纳琼斯即将卸下平平无奇的职教工作,步入人生新阶段。

福伯说,印第安纳琼斯有很多长处,而这些长处已在过去四部电影中展现,《命运转盘》里的他老了,即将退休,处于人生最低点,“我们从未见过这样子的印第安纳琼斯。我想他的弱点是,必须面对时间的摧残。”

福伯毫不犹豫接拍《命运转盘》,“我一直希望他的故事能圆满,演绎他结束职业生涯,甚至迈向人生末端的戏。况且剧本写得很好,我没有不演出的理由。”

《夺宝奇兵:命运转盘》中,英国女星菲比沃勒布里奇(左)和福伯结伴踏上冒险之旅。(迪士尼提供)

在过去几年,福伯卸下的经典角色包括《星际大战》(Star Wars)的“Han Solo”和《银翼杀手》(Blade Runner)的“Rick Deckard”,相比下,挥别印第安纳琼斯有什么不一样的感受?福伯笑说感受相似,“但感觉很好,告别情节勾勒得好,我觉得,我们拍了一部能够满足观众的电影。”他信心满满地说,《命运转盘》综合有趣的情节和人物等,它是一场绚烂的道别之旅。

过去四部《夺宝奇兵》片由Steven Spielberg(史提芬司匹堡)执导,这次只当执行监制,新作导演是导过《赛道狂人》(Ford V Ferrari)、《罗根》(Logan)、《金钢狼:武士之战》(The Wolverine)的詹姆斯曼戈尔德。

詹姆斯曼戈尔德说,《夺宝奇兵》是长虹之作,能为系列执导筒,他感到兴奋,“《夺宝奇兵》伴随我的成长岁月,我很仰慕福特、司匹堡、Kathleen Kennedy(制作人凯瑟琳肯尼迪)、George Lucas(监制乔治卢卡斯)、John Williams(作曲家约翰威廉姆斯),他们是我爱上拍电影的原因。”

聊电影之外,记者会接近尾声时,演员应媒体要求,个别分享一段对演艺事业有深刻影响的话。

在片中饰演“纳粹反派”的马德斯米克尔森分享说,曾有表演老师告诉他:“你要记得,你(演员)是专业的骗子,但不要骗人,因为他们(观众)看得出来。”

《命运转盘》中,陪伴福伯踏上冒险之旅的英国女星菲比沃勒布里奇说:“前辈说过,开机前要很在乎自己的角色,开机后就别那么在乎了,不要让观众看得出你在乎的表情。”

福伯补充说:“外行人也许会误会‘在乎’和‘不在乎’的意思。我们不能把心思放在成败与结果,但我们很在乎整个表演过程。”

《夺宝奇兵: 命运转盘》6月29日公映。