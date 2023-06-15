粤语片小生张英才离世 享年88岁

（综合讯）一代粤语片小生兼配音员张英才6月14日传出离世消息，享年88岁。

《明报》报道，资深配音员丁羽证实张英才的死讯。艺人车婉婉向《香港01》证实死讯，她说：“才叔叔安详离世，一切事情他的家人会安排，谢谢大家关心。”车婉婉的母亲车绮芬和张英才1964年结婚，后来离婚。车婉婉跟母姓，曾有传张英才是她的父亲。

曾跟胡枫、吕奇等齐名当家小生

张英才1934年在香港出生，曾入读名校华仁书院，16岁加入影坛。外表英俊、长得高大的他，吸引到女观众的注意。他先后演出近200部电影、近80部剧集，同时为动画、剧集和电影配音。

张英才1960年起成为邵氏粤语片当家小生之一，跟胡枫、吕奇、谢贤等齐名。1964年，张英才和林凤合作《街市皇后》，此作将两人的演艺事业推上高峰。张英才的代表作还包括《大丈夫日记》《工厂少爷》等。

张英才（左起）、曾江和西瓜刨曾合作《黄飞鸿醉打八金刚》。（互联网）

2006年后淡出幕前

粤语片1970年代式微，张英才被丽的呼声招纳成为旗下艺人，1975年再辗转到无线电视发展并兼任配音工作。2006年，张英才拍完无线剧集《高朋满座》及《爸爸闭翳》后正式荣休，淡出幕前。

作品《独立桥之恋》新加坡取景

张英才亦擅长画西洋油画，他的画作曾在1959年用作邵氏电影《独立桥之恋》拍摄之用。《独立桥之恋》由林凤、张英才等主演，描绘穷画家和歌女的爱情故事。全片在新加坡取景。