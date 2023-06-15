许杰辉陷性骚风波 女星控诉被要求“巧克力夹乳沟”

（台湾讯）台湾艺人许杰辉接连被爆性骚扰。继6月11日有男网民爆料许杰辉在表演课上，要求学生练习集体呻吟后，女星黄云歆14日在脸书写下长文，指许杰辉10年前执导舞台剧《台湾舞娘》时，要她交上“性感作业”展现性感的样子给他看，还拿着巧克力在她胸前问她能否夹住。许杰辉的诸多行为让黄云歆感到非常不舒服。她感谢当时小娴（黄瑜娴）察觉异样，出手相救。

黄云歆当时负责伴舞，排练结束被许杰辉叫到一旁，对方和她讨论性感图片、要求她穿性感衣物等。小娴跑来打断他们的对话，并找借口带走黄云歆，让她相当感谢。

小娴在黄云歆的脸书贴文底下留言：“你好勇敢，好心疼你当时承受的压力和恐惧，希望未来的孩子们在职场上不要有这些遭遇。”

许杰辉：真的没杂念



许杰辉14日接受《中时新闻网》访问说，如果他真的造成有人不舒服与困扰，他诚恳道歉，也请他们循正常法律途径提告，或许会还他们公道。他认为，当时身为《台湾舞娘》导演，当他觉得哪个环节做得不够好，或有人跳得不够性感、跟不上进度、达不到标准，当然只能鼓励、举例，或亲自演示给她们看。

他也说，当年排戏跟团员讲的那些话或许太直白、嘴贱，但真的没有杂念，如果对方觉得不妥，应该可以反映给监制知道。

11日被爆要学生练集体呻吟



许杰辉入行超过30年，身兼许多艺人的表演指导老师。他11日被男网民爆料在表演课上要求练习集体呻吟，让学生们感到不舒服。

针对“练集体呻吟”事件，许杰辉12日深夜发布声明致歉。声明中写道：“看到这篇文章，我感到非常抱歉、自责与反省！”他承认当时选用特殊的角色声音模拟，公开示范或公开练习令学生感到不舒服以及不适的两性声音，过程中无任何肢体碰触，但选材和举例的确思考不够周全。他郑重地向该堂课的学生致歉。

女艺人阿喜（林育品）上过许杰辉的表演课，她14日出席新节目《全明星辩论会》首映记者会时，被媒体问到上课心情。阿喜说，她很喜欢许杰辉的表演指导，“我那次是练习呼吸，我很喜欢。很多时候关于这种事情，每个人的身体反应跟思考都不一样，我个人蛮舒服的，身上的细胞都打开了。”

《我的婆婆2》暂时停拍



卷入性骚扰风波的许杰辉，正在拍摄电视剧《我的婆婆怎么那么可爱》第二季。制作人陈慧玲告诉媒体，15日先停拍一天，“因为《婆婆》是喜剧，现在的氛围状态不适合拍喜剧，未来几天会把他的戏份拉掉，先拍别的戏”。

至于是否换角，她答复无法回答，必须跟公视电视台讨论。