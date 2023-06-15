“King The Land”首搭润娥 李俊昊健身忍笑诠释富二代

首次演富二代，李俊昊努力运动“撑”起西装，还要时刻忍笑。

《欢迎来到王之国》（King the Land）将于星期六（6月17日）在Netflix播出，主角李俊昊（Lee Jun-ho）、林润娥（也称林允儿，Im Yoon-ah）及导演林贤旭（Im Hyun Wook），星期四（15日）下午在韩国举行记者会，各地媒体受邀通过线上直播参与。

《欢迎来到王之国》是一部浪漫爱情喜剧，剧情讲述无法忍受虚假笑容的财阀继承人李俊昊与必须时刻保持笑容的酒店职员林润娥邂逅的故事。俊男美女组合在选角公布之际，随即引来粉丝热烈讨论，让剧集未播已成焦点。

（左起）《欢迎来到王之国》导演林贤旭、主演林润娥及李俊昊出席记者会。（Netflix提供）

憋笑是最大挑战

李俊昊凭历史剧《衣袖红镶边》获颁百想视帝后，有传找他演出戏剧的邀约不断。对此他在记者会上澄清：“没有接到很多剧本，那是传闻。之前的作品比较沉重，这次的剧充满欢笑，是比较轻松、暖心的氛围。”

谈及新角色，李俊昊说：“我本身很爱笑，所以这个角色对我而言是个很大的挑战，常常会在导演喊卡后爆笑，但一想到角色背后讨厌笑容的原因，我就会继续努力忍笑。”

剧中，财阀继承人“具元”常常身着西装。为了贴近角色，李俊昊在忙碌的拍摄期仍坚持健身，维持身材。他说：“和导演讨论后，我们都认为这个角色是一个就算穿着西装，还是可以从外感受到他结实身材的人物。我还不知道拍摄成果如何，但我想应该还可以。”

出道时期相近 俊昊润娥相处如同窗

爱情喜剧的魅力取决于主角之间的火花，导演林贤旭在记者会上幽默地说：“这次比较轻松，因为两个主角光站在一起已经是最佳视角效果了，我不用再做更多事。”

润娥则大赞俊昊：“对爱情喜剧而言，主角之间的化学效应很重要，我们会和导演沟通、表达各自的意见，和俊昊对戏时他的眼神、他低沉的嗓音，都给我很大的帮助。”

分别出道自韩国二代偶像团体2PM及少女时代的俊昊及润娥相识多年，曾一起同框表演舞蹈，却是首次在戏剧中搭档。俊昊透露：“我一般在现场比较安静，但和润娥像是遇到老朋友一样，可以很舒服自在地对话，好比同窗。”

被问及成员们对于两人合作的反应，俊昊则开玩笑：“他们没特别说什么，现在大家各忙各的，已经不好奇（彼此的近况）了。”