首部福岛核灾日剧 反思摧毁自然恶果

核灾日月 The Days

可在Netflix观看

这是第一部讲述福岛核电厂事故的日本电视剧。共8集，内容根据福岛第一核电厂厂长吉田昌郎的证词编辑成书的《吉田的证词》，以及东京中央电力公司的《福岛核事故调查报告书》，结合记者门田隆将采访90多名与事故相关人士后完成的《见过死亡深渊的人：福岛核电厂员工奋战500天纪实》改编而成。

2011年3月11日日本宫城大地震引发大海啸，福岛第一核电厂的1号、2号和3号自动反应炉自动关闭，反应堆的冷却系统停止运作，里头的核燃料棒持续升温，反应炉压力不断升高，核电厂员工不得不冒着受辐射感染的危险，以手动方式打开安全阀门来释放压力。然而，这也意味着释出辐射性蒸汽，导致氢气累积造成爆炸。当时被媒体称为“福岛50勇士”的员工在高危状态下誓死阻止情况失控祸及全日本……

剧情写实，嘲弄未苛责

透过政府、东电公司、核电厂灾难现场，以及遇难者家属的不同视角看事件。

核电厂的员工不眠不休竭尽全力解决问题。（互联网）

核电厂内人人不眠不休竭尽全力，但东电管理层怕被咎责欺上逼下，政府有心无力，首相身边的专家顾问皆学术人士，对实际状况一问三不知。剧集着重写实，没有过多情绪渲染，对东电、对政府当中的人物的描绘，有嘲弄但没有苛责，甚至还带着几分宽容谅解。大家不过是在其位谋其职，做出符合人性的决策或行为罢了。

无关好与不好、喜欢与否，有些作品或许不容易看，却必须要看。对于一般观众而言，《核灾日月》或许太触目惊心，太沉重。

大咖演员撑场，入戏不难

节奏不算快，过度忠于细节，因此难顾及戏剧效果，尤其大量术语不易消化，满目疮痍的画面又让人心情郁闷。初看需要几分耐性，犹幸有一众大咖演员撑场，其实入戏不难。

小日向文世（左图）扮演首相，小林薰（右图）饰演核电厂的资深操作员。（互联网）

役所广司诠释夹在官僚和员工之间努力避免核灾的吉田厂长。竹野内丰是在核电厂内第一线的主管，小林薰是与他祸福与共的资深操作员。小日向文世扮演的首相应是影射时任首相菅直人，还有远藤宪一和石田百合子特别演出遇难的年轻员工的父母。演技精彩，各有魅力，每一幕均能传递人物性格与情绪。

役所广司诠释的吉田厂长，夹在官僚和员工之间努力避免核灾。（互联网）

最突出的当然是本届康城影帝役所广司。甚少演出电视剧的他，是全剧之灵魂，情感拿捏精准，时而内敛，时而爆发，时而幽默，连手指、背影都有戏。他在完结篇最后15分钟的独白反思，正是剧集所要传达的精神核心。人类沉溺迷失在建设繁荣经济的美梦中，肆意摧毁大自然，后果终究必须承担。

“我那天就在那里，看到了发生什么事，我听到声音，闻到气味，感受到恐惧。唯有在场的人，能讲这个故事。”现实中的吉田厂长在事故发生之后的两年，患上第三期癌症逝世。他在余下的岁月，记录了亲身经历。吉田厂长说这是他的责任，无论如何必须把知道的事，传下去。