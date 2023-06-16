剧场女学员揭许杰辉当众说“想和你上床”

（台北讯）许杰辉涉及性骚扰，宣布退出演艺事业，事件持续延烧。黄云歆在具名踢爆许杰辉性骚扰后，收到不少受害女性私讯，盼透过黄云歆发声，其中有“植剧场”女学员KiKi控诉，当年在剧场时，担任老师的许杰辉对她说了些羞辱的话。

许杰辉曾在金牌导演王小棣发起的“植剧场”当过老师，KiKi控诉，许杰辉在其他学员面前对她直言：“Kiki你就是辣，接近你的年轻男生就是想和你上床，不是为了你的演技，要是我年轻十岁，我也想和你上床！”然而这件事情“到小棣老师那边就被止住，好像没事发生”。

王小棣对此表示：“我来找Kiki问一下，那时是谁跟我说的，以及本来希望我回复什么，然后我没有回复…不好意思，我知道女性真的默默忍受了很久，但突然问我这事，我是真的不记得许杰辉在我们这上课有什么骚扰的事情，我刚有一直在想，会再问当时的同事。”

“火寮一哥”不会被赐死

许杰辉宣布退出演艺事业，冲击最大的是拍摄中的《我的婆婆怎么那么可爱》第二季，公视已宣布暂缓拍摄，进行换角，另觅适合人选后复拍。因许杰辉的退出，整个剧组停摆，粗估将损失300万台币（13万新元）。

许杰辉在《我的婆婆》系列饰演“火寮一哥”陈一朗，第2季已经开拍一段时间，如今他宣布退出演艺圈，外界猜测他的角色该如何退场？是否会被“赐死”？对此，制作人陈慧玲回应，若把许杰辉的角色赐死，最少得再延后半年才能开拍，届时损失更重，加上已经有一个周延的剧本，因此现阶段排除“赐死”选项。