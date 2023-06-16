郑欣宜传因情事与公司闹翻被雪藏

（香港讯）郑欣宜近两年在乐坛颁奖礼大丰收，登上歌唱事业高峰，不过有指“恋爱大过天”的她早前因感情事与唱片公司发生冲突，发脾气拒出席颁奖礼，甚至玩失踪，与公司断联两个月，气得公司将她“雪藏”。

郑欣宜自4月26日更新社交网后，“失踪”一个多月未有公开露面或发贴文。5月初，她在香港电台“十大中文金曲颁奖音乐会”和ViuTV“Chill Club颁奖礼”，分别获颁“最优秀流行女歌手大奖”和“年度女歌手金奖”，却两晚都缺席。当时唱片公司称她是身体不适，但香港电台颁奖礼当晚，有人看到郑欣宜的经理人、化妆师和舞蹈员早已抵达现场做准备，故传出郑欣宜是临时缺席。

有爆料者指香港电台颁奖礼当天，郑欣宜疑与花店男友Derek感情生变，为此情绪低落，尽管唱片公司同事尽力逗她开心，她亦无动于衷，言谈间更与同事吵架，最后索性拒绝出席颁奖礼。此事令公司相当生气，决定将她“雪藏”。

经理人称郑欣宜真的生病了

郑欣宜懒理公司的不满，一心只顾着与男友和好，据知她视对方为结婚对象，对他相当紧张。近日有传两人已和好，郑欣宜5月底生日时就被捕捉到与男友在日本主题乐园畅玩，同行还有她的发型师Benjamin做烟幕弹。

对于传出郑欣宜被公司“雪藏”，她的经理人林珊珊回复媒体时称她只是“抱恙”：“多谢大家关心，我亦代表Joyce向大家交代一下，Joyce的确生病了，疗伤之中，希望大家给她多点时间，其他细节我们就不再透露，大家都平安，身体健康。”林珊珊提到“疗伤”字眼，引起外界猜测，是否与感情有关。